Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/12 và rạng sáng 4/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/12 và rạng sáng 4/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 04/12 - 02h30: Brighton vs Aston Villa
- Ngày 04/12 - 02h30: Burnley vs Crystal Palace
Burnley chạm trán Crystal Palace tại Premier League
- Ngày 04/12 - 02h30: Arsenal vs Brentford
- Ngày 04/12 - 02h30: Wolves vs Nottingham Forest
- Ngày 04/12 - 03h15: Leeds United vs Chelsea
- Ngày 04/12 - 03h15: Liverpool vs Sunderland
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 04/12 - 01h00: Athletic Club vs Real Madrid
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 03/12 - 16h00: U22 Lào vs U22 Việt Nam
- Ngày 03/12 - 19h00: U22 Đông Timor vs U22 Thái Lan
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 03/12 - 21h00: Atalanta vs Genoa
- Ngày 04/12 - 00h00: Napoli vs Cagliari
- Ngày 04/12 - 03h00: Inter vs Venezia
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 03/12 - 18h00: Cebu FC vs Selangor
- Ngày 03/12 - 18h30: Tampines Rovers FC vs BG Pathum United
- Ngày 03/12 - 19h00: Buriram United vs CAHN
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 04/12 - 00h00: Freiburg vs Darmstadt
- Ngày 04/12 - 00h00: VfL Bochum vs Stuttgart
- Ngày 04/12 - 02h45: Hamburger SV vs Holstein Kiel
- Ngày 04/12 - 02h45: Union Berlin vs Munich
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 04/12 - 02h00: West Ham United U23 vs Athletic Club U21
- Ngày 04/12 - 02h00: West Bromwich Albion U21 vs Valencia U21
- Ngày 04/12 - 02h00: Chelsea U23 vs Paris Saint Germain U21
- Ngày 04/12 - 02h00: Everton U21 vs Real Madrid U21
- Ngày 04/12 - 02h00: Nottingham Forest U21 vs Benfica U21
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 03/12 - 17h00: Esenler Erokspor vs Fatih Karagumruk
- Ngày 03/12 - 17h30: Eyupspor vs Cankaya FK
- Ngày 03/12 - 17h30: Istanbulspor vs Sariyer
- Ngày 03/12 - 17h30: Kahramanmarasspor vs Erzurum FK
- Ngày 03/12 - 17h30: Sivasspor vs Aliaga
- Ngày 03/12 - 17h30: Muglaspor vs Bodrum FK
- Ngày 03/12 - 19h30: Karacabey Belediyespor vs Kocaelispor
- Ngày 03/12 - 22h00: Beyoglu Yeni Carsi FK vs Goztepe
- Ngày 04/12 - 00h30: Trabzonspor vs Van Spor Kulubu
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 03/12 - 22h30: Stade D'abidjan vs Stella Club
- Ngày 03/12 - 22h30: Zoman FC vs Inova Sca
Lịch thi đấu VĐQG Angola
- Ngày 03/12 - 22h00: Petro Atletico vs Kabuscorp SCP
Lịch thi đấu Cúp QG Belarus
- Ngày 03/12 - 22h30: Dinamo Minsk vs FK Vitebsk
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 03/12 - 18h00: Septemvri Sofia vs CSKA 1948 Sofia
- Ngày 03/12 - 20h30: Beroe vs Cherno More Varna
- Ngày 03/12 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 03/12 - 19h00: Mladost Zdralovi vs Rijeka
- Ngày 03/12 - 23h00: NK Varazdin vs Osijek
Lịch thi đấu Cúp QG Cyprus
- Ngày 03/12 - 22h00: Spartakos Kitou vs Ethnikos Achnas
- Ngày 04/12 - 00h00: Karmiotissa Pano Polemidion vs Anorthosis
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 03/12 - 19h00: NK Bravo vs Rudar Velenje
- Ngày 03/12 - 19h00: Radomlje vs Primorje
- Ngày 04/12 - 00h00: Mura vs Nafta
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 03/12 - 23h30: DAC 1904 Dunajska Streda vs Zemplin Michalovce
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 03/12 - 19h00: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs CS Gloria Bistrita
- Ngày 03/12 - 22h00: Botosani vs Hermannstadt
- Ngày 03/12 - 23h30: FCV Farul Constanta vs Dinamo Bucuresti
- Ngày 04/12 - 02h00: UTA Arad vs FCSB
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 03/12 - 18h00: Avia Swidnik vs Polonia Bytom
- Ngày 03/12 - 23h30: Slask Wroclaw vs Rakow Czestochowa
- Ngày 04/12 - 02h30: Piast Gliwice vs Lech Poznan
Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan
- Ngày 03/12 - 17h00: Imisli FK vs Sabah FK
- Ngày 03/12 - 17h00: Shamakhi FK vs Baku SC
- Ngày 03/12 - 22h00: Qarabag vs Karvan FK
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 04/12 - 05h00: Fortaleza vs Corinthians
- Ngày 04/12 - 05h00: RB Bragantino vs Vitoria
- Ngày 04/12 - 05h30: Juventude vs Santos FC
- Ngày 04/12 - 06h00: Bahia vs Sport Recife
- Ngày 04/12 - 06h00: Sao Paulo vs Internacional
- Ngày 04/12 - 07h30: Atletico MG vs Palmeiras
- Ngày 04/12 - 07h30: Flamengo vs Ceara
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 04/12 - 02h30: Cercle Brugge vs Gent
- Ngày 04/12 - 02h30: Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge
- Ngày 04/12 - 02h30: Royal Antwerp vs St.Truiden
- Ngày 04/12 - 02h30: Union St.Gilloise vs Zulte Waregem
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 04/12 - 02h00: Real Murcia vs Cadiz
- Ngày 04/12 - 02h00: CD Eldense vs Almeria
- Ngày 04/12 - 02h00: CF Talavera de la Reina vs Malaga
- Ngày 04/12 - 02h00: Leonesa vs FC Andorra
- Ngày 04/12 - 02h00: Mirandes vs Sporting Gijon
- Ngày 04/12 - 03h00: CD Quintanar Del Rey vs Elche
- Ngày 04/12 - 03h00: Ourense CF vs Girona
- Ngày 04/12 - 03h00: CA Antoniano vs Villarreal
- Ngày 04/12 - 03h00: CD Cieza vs Levante
- Ngày 04/12 - 03h00: Pontevedra vs Eibar
- Ngày 04/12 - 03h00: Reus FC Redis vs Sociedad
- Ngày 04/12 - 03h00: Torrent CF vs Real Betis
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 04/12 - 02h00: PEC Zwolle vs AZ Alkmaar
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 04/12 - 04h00: Bucaramanga vs Tolima
- Ngày 04/12 - 04h00: Fortaleza FC vs Santa Fe
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 04/12 - 00h00: Esbjerg fB vs FC Copenhagen
- Ngày 04/12 - 02h15: Viborg vs Vejle Boldklub
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 04/12 - 02h00: Zug vs Luzern
- Ngày 04/12 - 02h15: FC Rapperswil-Jona vs St. Gallen
- Ngày 04/12 - 02h30: Yverdon vs Lausanne
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 04/12 - 00h30: Maccabi Netanya vs FC Ashdod
- Ngày 04/12 - 00h45: Ironi Tiberias vs Beitar Jerusalem
- Ngày 04/12 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Haifa