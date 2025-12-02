Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/12 và rạng sáng 4/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 3/12 và rạng sáng 4/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Bóng đá Nam SEA Games, Coppa Italia, DFB Cup,...

Quảng cáo

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 3/12 và rạng sáng 4/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 04/12 - 02h30: Brighton vs Aston Villa

- Ngày 04/12 - 02h30: Burnley vs Crystal Palace

Burnley chạm trán Crystal Palace tại Premier League

- Ngày 04/12 - 02h30: Arsenal vs Brentford

- Ngày 04/12 - 02h30: Wolves vs Nottingham Forest

- Ngày 04/12 - 03h15: Leeds United vs Chelsea

- Ngày 04/12 - 03h15: Liverpool vs Sunderland

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 04/12 - 01h00: Athletic Club vs Real Madrid

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 03/12 - 16h00: U22 Lào vs U22 Việt Nam

- Ngày 03/12 - 19h00: U22 Đông Timor vs U22 Thái Lan

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 03/12 - 21h00: Atalanta vs Genoa

- Ngày 04/12 - 00h00: Napoli vs Cagliari

- Ngày 04/12 - 03h00: Inter vs Venezia

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 03/12 - 18h00: Cebu FC vs Selangor

- Ngày 03/12 - 18h30: Tampines Rovers FC vs BG Pathum United

- Ngày 03/12 - 19h00: Buriram United vs CAHN

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 04/12 - 00h00: Freiburg vs Darmstadt

- Ngày 04/12 - 00h00: VfL Bochum vs Stuttgart

- Ngày 04/12 - 02h45: Hamburger SV vs Holstein Kiel

- Ngày 04/12 - 02h45: Union Berlin vs Munich

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 04/12 - 02h00: West Ham United U23 vs Athletic Club U21

- Ngày 04/12 - 02h00: West Bromwich Albion U21 vs Valencia U21

- Ngày 04/12 - 02h00: Chelsea U23 vs Paris Saint Germain U21

- Ngày 04/12 - 02h00: Everton U21 vs Real Madrid U21

- Ngày 04/12 - 02h00: Nottingham Forest U21 vs Benfica U21

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 03/12 - 17h00: Esenler Erokspor vs Fatih Karagumruk

- Ngày 03/12 - 17h30: Eyupspor vs Cankaya FK

- Ngày 03/12 - 17h30: Istanbulspor vs Sariyer

- Ngày 03/12 - 17h30: Kahramanmarasspor vs Erzurum FK

- Ngày 03/12 - 17h30: Sivasspor vs Aliaga

- Ngày 03/12 - 17h30: Muglaspor vs Bodrum FK

- Ngày 03/12 - 19h30: Karacabey Belediyespor vs Kocaelispor

- Ngày 03/12 - 22h00: Beyoglu Yeni Carsi FK vs Goztepe

- Ngày 04/12 - 00h30: Trabzonspor vs Van Spor Kulubu

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 03/12 - 22h30: Stade D'abidjan vs Stella Club

- Ngày 03/12 - 22h30: Zoman FC vs Inova Sca

Lịch thi đấu VĐQG Angola

- Ngày 03/12 - 22h00: Petro Atletico vs Kabuscorp SCP

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 03/12 - 22h30: Dinamo Minsk vs FK Vitebsk

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 03/12 - 18h00: Septemvri Sofia vs CSKA 1948 Sofia

- Ngày 03/12 - 20h30: Beroe vs Cherno More Varna

- Ngày 03/12 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 03/12 - 19h00: Mladost Zdralovi vs Rijeka

- Ngày 03/12 - 23h00: NK Varazdin vs Osijek

Lịch thi đấu Cúp QG Cyprus

- Ngày 03/12 - 22h00: Spartakos Kitou vs Ethnikos Achnas

- Ngày 04/12 - 00h00: Karmiotissa Pano Polemidion vs Anorthosis

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 03/12 - 19h00: NK Bravo vs Rudar Velenje

- Ngày 03/12 - 19h00: Radomlje vs Primorje

- Ngày 04/12 - 00h00: Mura vs Nafta

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 03/12 - 23h30: DAC 1904 Dunajska Streda vs Zemplin Michalovce

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 03/12 - 19h00: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs CS Gloria Bistrita

- Ngày 03/12 - 22h00: Botosani vs Hermannstadt

- Ngày 03/12 - 23h30: FCV Farul Constanta vs Dinamo Bucuresti

- Ngày 04/12 - 02h00: UTA Arad vs FCSB

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 03/12 - 18h00: Avia Swidnik vs Polonia Bytom

- Ngày 03/12 - 23h30: Slask Wroclaw vs Rakow Czestochowa

- Ngày 04/12 - 02h30: Piast Gliwice vs Lech Poznan

Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan

- Ngày 03/12 - 17h00: Imisli FK vs Sabah FK

- Ngày 03/12 - 17h00: Shamakhi FK vs Baku SC

- Ngày 03/12 - 22h00: Qarabag vs Karvan FK

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 04/12 - 05h00: Fortaleza vs Corinthians

- Ngày 04/12 - 05h00: RB Bragantino vs Vitoria

- Ngày 04/12 - 05h30: Juventude vs Santos FC

- Ngày 04/12 - 06h00: Bahia vs Sport Recife

- Ngày 04/12 - 06h00: Sao Paulo vs Internacional

- Ngày 04/12 - 07h30: Atletico MG vs Palmeiras

- Ngày 04/12 - 07h30: Flamengo vs Ceara

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 04/12 - 02h30: Cercle Brugge vs Gent

- Ngày 04/12 - 02h30: Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge

- Ngày 04/12 - 02h30: Royal Antwerp vs St.Truiden

- Ngày 04/12 - 02h30: Union St.Gilloise vs Zulte Waregem

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 04/12 - 02h00: Real Murcia vs Cadiz

- Ngày 04/12 - 02h00: CD Eldense vs Almeria

- Ngày 04/12 - 02h00: CF Talavera de la Reina vs Malaga

- Ngày 04/12 - 02h00: Leonesa vs FC Andorra

- Ngày 04/12 - 02h00: Mirandes vs Sporting Gijon

- Ngày 04/12 - 03h00: CD Quintanar Del Rey vs Elche

- Ngày 04/12 - 03h00: Ourense CF vs Girona

- Ngày 04/12 - 03h00: CA Antoniano vs Villarreal

- Ngày 04/12 - 03h00: CD Cieza vs Levante

- Ngày 04/12 - 03h00: Pontevedra vs Eibar

- Ngày 04/12 - 03h00: Reus FC Redis vs Sociedad

- Ngày 04/12 - 03h00: Torrent CF vs Real Betis

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 04/12 - 02h00: PEC Zwolle vs AZ Alkmaar

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 04/12 - 04h00: Bucaramanga vs Tolima

- Ngày 04/12 - 04h00: Fortaleza FC vs Santa Fe

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 04/12 - 00h00: Esbjerg fB vs FC Copenhagen

- Ngày 04/12 - 02h15: Viborg vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 04/12 - 02h00: Zug vs Luzern

- Ngày 04/12 - 02h15: FC Rapperswil-Jona vs St. Gallen

- Ngày 04/12 - 02h30: Yverdon vs Lausanne

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 04/12 - 00h30: Maccabi Netanya vs FC Ashdod

- Ngày 04/12 - 00h45: Ironi Tiberias vs Beitar Jerusalem

- Ngày 04/12 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Haifa

Quảng cáo