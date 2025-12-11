Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen - thế giới xanh giữa đồng bằng

(VTC News) -

Giữa vùng đồng bằng trù phú của miền Nam, nơi những dòng sông uốn lượn bồi đắp phù sa cho đất mẹ, khu bảo tồn Ramsar Láng Sen hiện lên như một “ốc đảo xanh” quý giá. Không chỉ là niềm tự hào của Tây Ninh và khu vực lân cận, Láng Sen còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học, là một trong những vùng đất ngập nước tiêu biểu được thế giới công nhận. Đây là nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, là không gian mà con người và môi trường chung sống hài hòa hàng thế hệ.

Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen mang trong mình đặc trưng nổi bật của hệ sinh thái đất ngập nước, những thảm cỏ ngập theo mùa, đầm lầy đầy sức sống, những cánh rừng tràm xanh ngắt và hệ thống kênh rạch chằng chịt. Cảnh quan nơi đây được ví như một “bức tranh thủy mặc” mà mỗi mùa đều thay đổi sắc thái.

Mùa nước nổi, Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen như khoác lên mình chiếc áo mới: Nước dâng đầy, đồng sen, đồng súng nở rộ, và muôn loài chim nước kéo về trú ngụ. Đến mùa khô, mặt đất phơi mình dưới nắng ấm, rừng tràm toả hương thơm dìu dịu, còn các loài động vật bắt đầu chu kỳ sinh trưởng mới. Dù là thời điểm nào trong năm, Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen cũng mang vẻ đẹp riêng và giữ được nhịp sống tự nhiên cân bằng, hiếm gặp trong thời đại phát triển nhanh như hiện nay.

Điểm nổi bật nhất của Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen chính là sự phong phú của hệ động – thực vật. Đây là nơi cư trú của hàng trăm loài chim nước, có những loài quý hiếm nằm trong sách đỏ. Những đàn cò trắng, cò quắm, diệc bay từng đàn trên bầu trời chiều; tiếng kêu của chim giồng giọng vang xa trên mặt nước phẳng lặng; những cánh sếu, le le, vịt trời di cư theo mùa – tất cả tạo nên bản giao hưởng sống động của tự nhiên.

Không chỉ chim, hệ sinh thái dưới nước cũng hết sức phong phú. Các loài cá, ếch nhái, bò sát và thủy sinh vật sinh trưởng mạnh mẽ nhờ môi trường nước sạch và nguồn dinh dưỡng dồi dào. Thảm thực vật với rừng tràm bản địa, các loài cỏ ngập mặn, sen, súng, năng và lúa trời… góp phần tạo nên “lá phổi xanh” khổng lồ của vùng.

Phát triển du lịch tại Láng Sen luôn được định hướng theo hướng bền vững.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan hay sinh học, Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen còn giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu và nguồn nước. Đây được xem như “tấm bọt biển tự nhiên” giúp điều hòa mực nước cho các vùng lân cận. Mùa mưa, Láng Sen hấp thụ lượng nước lớn, giảm thiểu tình trạng ngập lụt; mùa khô, vùng nước tích trữ lại trở thành nguồn hỗ trợ cho đất đai và sự sống của động – thực vật.

Bên cạnh đó, Láng Sen là nơi hấp thụ CO₂ tự nhiên, góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu – vấn đề đang trở thành thách thức toàn cầu. Đối với vùng đồng bằng Nam Bộ, việc duy trì những khu vực ngập nước như Láng Sen có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo vệ nguồn nước, cân bằng sinh thái và phòng chống thiên tai.

Người dân sinh sống xung quanh khu Láng Sen từ lâu gắn bó với thiên nhiên như một phần của cuộc sống. Họ đánh bắt thủy sản theo mùa, khai thác ong rừng, hái lá tràm, trồng lúa và sinh hoạt theo nhịp điệu của con nước. Những tập tục truyền thống được duy trì không chỉ để bảo tồn nguồn lợi tự nhiên, mà còn để đảm bảo sự bền vững cho các thế hệ sau.

Hình ảnh những mái nhà ven rừng, những chiếc xuồng ba lá len lỏi trong kênh rạch, những cánh đồng sen bát ngát đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Láng Sen không chỉ là khu bảo tồn mà còn là phần linh hồn của cộng đồng cư dân nơi đây.

Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái trở thành xu hướng được nhiều du khách yêu thích, và Láng Sen là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên.

Tại đây, du khách có thể: Chèo xuồng xuyên rừng tràm; Quan sát chim nước vào sáng sớm hoặc hoàng hôn; Tham quan đồng sen, đồng súng mùa nở rộ; Trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương

Không gian yên bình, không khí trong lành và cảnh quan hoang sơ khiến mọi chuyến đi trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, phát triển du lịch tại Láng Sen luôn được định hướng theo hướng bền vững, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động – thực vật.

Dù mang nhiều giá trị, Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen vẫn đối mặt với các thách thức như biến đổi khí hậu, mực nước bất ổn, cháy rừng mùa khô hay áp lực từ hoạt động nông nghiệp. Chính quyền và các tổ chức bảo tồn đã triển khai nhiều chương trình nhằm: Trồng và phục hồi rừng tràm; Theo dõi quần thể chim di cư; Khuyến khích sinh kế bền vững cho người dân; Giảm thiểu hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Bài toán bảo tồn Láng Sen không chỉ là trách nhiệm của một địa phương, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá.

Có thể khẳng định, Khu bảo tồn Ramsar Láng Sen ở Tây Ninh là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, là nơi lưu giữ những giá trị sinh thái vô giá giữa đồng bằng rộng lớn. Không chỉ đẹp, Láng Sen còn ý nghĩa – như một lời nhắc nhở rằng thiên nhiên chỉ bền vững khi con người biết trân trọng và gìn giữ.

Giữa nhịp sống hiện đại, Láng Sen trở thành nơi để con người tìm lại sự cân bằng, để thế hệ sau có cơ hội khám phá vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Việc bảo tồn Ramsar Láng Sen không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của cả cộng đồng.