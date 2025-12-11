Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không cấp phép đào vỉa hè khi không khí ô nhiễm nặng

(VTC News) -

Video: Người dân vật lộn với khói rác trong những ngày không khí Hà Nội ô nhiễm kỷ lục

Chủ tich UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng… gây suy giảm chất lượng môi trường không khí. Đặc biệt những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của thành phố ở mức "xấu" và "rất xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Các đơn vị cần xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha; hoàn thành trong tháng 12/2025.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu các công trình xây dựng bố trí hệ thống 2 phun sương cố định giảm bụi tại khu dân cư tập trung (tại các tòa nhà cao tầng).

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố Hà Nội lại bị đào bới, xới tung lên để thay đá vỉa hè.

Công an thành phố được giao tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm: chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề.

Bên cạnh đó, Công an thành phố sớm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các biện pháp khẩn cấp dưới sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới. Đơn vị này được yêu cầu chủ động tham mưu cho UBND thành phố cơ chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ngay việc kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn; yêu cầu các đơn vị bảo đảm vận hành liên tục, không để phát tán bụi, mùi.

Sở này được giao giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường theo phân cấp đảm bảo chất lượng vệ sinh tại các tuyến trọng điểm; yêu cầu các xã, phường có báo cáo kết quả hàng tháng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường phun sương dập bụi, tưới nước rửa đường.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và UBND các phường, xã khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời điểm VN_AQI ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó bệnh tật, yêu cầu các cơ sở y tế trong nội thành và các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí có dự phòng về phương tiện, trang bị thiết bị để sẵn sàng ứng phó phục vụ Nhân dân trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị suy giảm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đường hô hấp của nhiều người.

Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động các cơ sở tâm linh, tôn giáo, thờ tự và người dân hạn chế tình trạng đốt vàng mã; xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền dài hạn nhằm thay đổi thói quen của người dân tiến tới chấm dứt việc đốt vàng mã.

Thời gian gần đây, Hà Nội thường xuyên nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng quy định; xử lý nghiêm: các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường; các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường.

Căn cứ tình hình thực tiễn về mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn, chủ tịch UBND các xã, phường chủ động chỉ đạo kịp thời các đơn vị vệ sinh môi trường: tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả, giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, vàng mã, tập kết, đổ rác thải, phế thải không đúng quy định gây ô nhiễm không khí trên địa bàn.