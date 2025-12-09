Công trình xây dựng gây bụi mù mịt 'đầu độc' không khí Hà Nội

Hà Nội liên tục xuất hiện trong top các thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến người dân cảm nhận rõ sự ngột ngạt mỗi khi ra đường, nhiều người phải mang thêm khẩu trang dự phòng vì chỉ đi một đoạn là lớp khẩu trang đầu tiên đã bám bụi. Theo các chuyên gia, bụi mịn từ hoạt động giao thông và xây dựng là những nguyên nhân trực tiếp khiến tình hình ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.