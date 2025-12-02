Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới

Theo hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir, từ 20h tối qua (1/12), chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội ở mức 188, và đến 10h hôm nay (2/12) tăng lên 200. Với chỉ số này, không khí được đánh giá là “rất xấu”, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân ở mức cao.
Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng này. Trước đó, sáng 1/12 thành phố ghi nhận chỉ số AQI 212, còn sáng 30/11 cũng ở trong nhóm dẫn đầu với mức AQI lên tới 225.
Lúc 10h30, dù trời có nắng nhưng các khu vực của Hà Nội vẫn chìm trong bụi mịn và sương mù dày đặc. Tầm nhìn bị hạn chế khiến việc di chuyển khó khăn, không khí luôn trong tình trạng ngột ngạt.
Lớp không khí đặc quánh bao phủ các tuyến đường Trần Duy Hưng, Láng Hạ và khu vực phía Tây thành phố.
Ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt, chất lượng không khí xấu làm giảm tầm nhìn, nhiều người phải bật đèn xe để quan sát.
Tại đường Chu Văn An (Hà Đông), nhiều tòa nhà cao tầng gần như “biến mất” trong lớp sương mù dày.
Theo chuyên gia y tế, bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ - bằng khoảng 1/30 sợi tóc người - có khả năng xâm nhập sâu vào đường thở, làm tổn thương niêm mạc khí quản, phế quản và đi thẳng vào các phế nang, gây viêm, xơ hóa.
Chị Trần Hạnh Dung (ở Thanh Xuân) cho biết: “Tôi đi xe máy mỗi sáng, nhưng vài ngày nay phải đi chậm hơn và đeo khẩu trang dày. Không khí dày đặc, hít vào thấy khó chịu, mắt và mũi khô rát”.
"Dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt khi ra đường. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến tôi thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp”, ông Nguyễn Ngọc Minh, ở Hà Đông chia sẻ.
Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI thường xuyên trên ngưỡng 200.
AQI là chỉ số phản ánh chất lượng không khí, dao động từ 0 đến trên 300. Trong đó 0-50 là tốt, an toàn; trên 200 đã vào ngưỡng “rất xấu”. Khi AQI vượt 300, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.
Không khí lạnh khô, hiện tượng nghịch nhiệt cùng hoạt động đô thị và giao thông dày đặc khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ, tạo nên bầu trời mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp nên hạn chế ra ngoài. Khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang lọc PM2.5 và kính bảo vệ mắt.