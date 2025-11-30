Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/12 và rạng sáng 2/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/12 và rạng sáng 2/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 02/12 - 03h00: Vallecano vs Valencia

Vallecano chạm trán Valencia tại La Liga

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 02/12 - 02h45: Bologna vs Cremonese

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 02/12 - 03h00: Birmingham City vs Watford

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 02/12 - 03h15: Arouca vs SC Braga

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 01/12 - 20h30: Dynamo Kyiv vs SC Poltava

- Ngày 01/12 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

- Ngày 01/12 - 23h00: Eleven Wonders vs Dreams FC

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 01/12 - 22h00: FC Gagra vs FC Telavi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 01/12 - 21h00: Petrolul Ploiesti vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 02/12 - 00h00: Universitatea Cluj vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 01/12 - 19h00: KF Shkendija vs Rabotnicki

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 02/12 - 06h00: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 02/12 - 00h00: HNK Gorica vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

- Ngày 02/12 - 00h00: Akritas Chlorakas vs Larnaca

- Ngày 02/12 - 00h00: Omonia Nicosia vs Omonia Aradippou

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 02/12 - 01h00: Broendby IF vs Fredericia

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 02/12 - 01h00: Motor Lublin vs Legia Warszawa