Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Ligue 1.

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 29/11 - 22h00: Sunderland vs Bournemouth

- Ngày 29/11 - 22h00: Brentford vs Burnley

Sunderland chạm trán Bournemouth tại Premier League

- Ngày 29/11 - 22h00: Man City vs Leeds United

- Ngày 30/11 - 00h30: Everton vs Newcastle

- Ngày 30/11 - 03h00: Tottenham vs Fulham

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 29/11 - 20h00: Mallorca vs Osasuna

- Ngày 29/11 - 22h15: Barcelona vs Alaves

- Ngày 30/11 - 00h30: Levante vs Athletic Club

- Ngày 30/11 - 03h00: Atletico vs Real Oviedo

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/11 - 21h00: Genoa vs Hellas Verona

- Ngày 29/11 - 21h00: Parma vs Udinese

- Ngày 30/11 - 00h00: Juventus vs Cagliari

- Ngày 30/11 - 02h45: AC Milan vs Lazio

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 29/11 - 21h30: Munich vs St. Pauli

- Ngày 29/11 - 21h30: Hoffenheim vs Augsburg

- Ngày 29/11 - 21h30: Union Berlin vs FC Heidenheim

- Ngày 29/11 - 21h30: Bremen vs FC Cologne

- Ngày 30/11 - 00h30: Leverkusen vs Dortmund

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 30/11 - 04h00: Palmeiras vs Flamengo

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 29/11 - 23h00: AS Monaco vs Paris Saint-Germain

- Ngày 30/11 - 01h00: Paris FC vs Auxerre

- Ngày 30/11 - 03h05: Marseille vs Toulouse

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 29/11 - 21h00: Empoli vs Bari

- Ngày 29/11 - 21h00: Pescara Calcio vs Calcio Padova

- Ngày 29/11 - 21h00: Sudtirol vs Avellino

- Ngày 29/11 - 21h00: Venezia vs Mantova

- Ngày 29/11 - 21h00: AC Reggiana vs Frosinone

- Ngày 29/11 - 23h15: Catanzaro vs Virtus Entella

- Ngày 30/11 - 01h30: Palermo vs Carrarese

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 29/11 - 19h30: Portsmouth vs Bristol City

- Ngày 29/11 - 19h30: Stoke City vs Hull City

- Ngày 29/11 - 19h30: Leicester vs Sheffield United

- Ngày 29/11 - 22h00: Middlesbrough vs Derby County

- Ngày 29/11 - 22h00: Millwall vs Southampton

- Ngày 29/11 - 22h00: Norwich City vs QPR

- Ngày 29/11 - 22h00: West Brom vs Swansea

- Ngày 29/11 - 22h00: Wrexham vs Blackburn Rovers

- Ngày 29/11 - 22h00: Sheffield Wednesday vs Preston North End

- Ngày 29/11 - 22h00: Coventry City vs Charlton Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 29/11 - 22h00: FCV Dender EH vs Westerlo

- Ngày 30/11 - 00h15: Zulte Waregem vs Cercle Brugge

- Ngày 30/11 - 02h45: Sporting Charleroi vs Raal La Louviere

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 29/11 - 22h30: Casa Pia AC vs Alverca

- Ngày 29/11 - 22h30: Moreirense vs Famalicao

- Ngày 30/11 - 01h00: Nacional vs Benfica

- Ngày 30/11 - 03h30: Gil Vicente vs Tondela

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 29/11 - 19h30: Sarre-Union vs Sochaux

- Ngày 29/11 - 19h30: Torcy US vs Reims

- Ngày 29/11 - 19h30: Reims Sainte-Anne vs Amiens

- Ngày 29/11 - 19h30: Montceau vs Montpellier

- Ngày 29/11 - 19h30: Freyming vs Racing Besancon

- Ngày 29/11 - 19h30: Bogny vs St Maur Lusitanos

- Ngày 29/11 - 19h30: ASC Beisheim vs Red Star

- Ngày 29/11 - 20h00: Croix vs ASC Le Geldar

- Ngày 29/11 - 20h00: Union St Jean vs Orleans

- Ngày 29/11 - 21h00: Canet Roussillon vs Rodez

- Ngày 29/11 - 21h30: AS Gosier vs CMS Oissel

- Ngày 29/11 - 22h00: St. Malo vs SC Bastia

- Ngày 29/11 - 22h30: Laval vs Saint-Pauloise

- Ngày 29/11 - 23h00: Hauts Lyonnais vs Feur

- Ngày 29/11 - 23h00: Espoir Ste Luce vs Garde Saint-Ivy Pontivy

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 29/11 - 22h30: Excelsior vs NAC Breda

- Ngày 30/11 - 00h45: Fortuna Sittard vs Heracles

- Ngày 30/11 - 03h00: NEC Nijmegen vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 29/11 - 20h00: AD Ceuta FC vs Burgos CF

- Ngày 29/11 - 22h15: Leonesa vs Granada

- Ngày 30/11 - 00h30: Albacete vs Deportivo

- Ngày 30/11 - 00h30: Almeria vs Huesca

- Ngày 30/11 - 03h00: Valladolid vs Malaga

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 29/11 - 21h40: Al Hilal vs Al Fateh

- Ngày 30/11 - 00h30: Al Ittihad vs Al Shabab

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 29/11 - 19h00: Holstein Kiel vs Berlin

- Ngày 29/11 - 19h00: Greuther Furth vs VfL Bochum

- Ngày 29/11 - 19h00: Eintracht Braunschweig vs Kaiserslautern

- Ngày 30/11 - 02h30: Magdeburg vs 1. FC Nuremberg

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Southampton U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Ipswich Town U18 vs Brighton U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Leicester City U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Liverpool U18 vs Manchester United U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Manchester City U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Stoke City U18 vs Burnley U18

- Ngày 29/11 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Arsenal U18

- Ngày 29/11 - 18h00: West Ham United U18 vs Chelsea U18

- Ngày 29/11 - 18h30: Wolves U18 vs Everton U18

- Ngày 29/11 - 19h00: Blackburn Rovers U18 vs Middlesbrough U18

- Ngày 29/11 - 19h00: Fulham U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 29/11 - 19h00: Leeds United U18 vs Sunderland U18

- Ngày 29/11 - 20h00: Newcastle United U18 vs Derby County U18

- Ngày 29/11 - 20h00: Reading U18 vs Norwich City U18

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 29/11 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 29/11 - 13h30: Malut United vs Arema FC

- Ngày 29/11 - 15h30: Dewa United vs Persita Tangerang

- Ngày 29/11 - 19h00: Persis Solo vs PSM Makassar

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 29/11 - 17h00: AGMK vs Mashal Muborak

- Ngày 29/11 - 17h00: Bunyodkor Tashkent vs Andijon

- Ngày 29/11 - 17h00: Buxoro vs Surkhon-2011

- Ngày 29/11 - 17h00: Kokand 1912 vs Sogdiyona Jizzax

- Ngày 29/11 - 17h00: Nasaf Qarshi vs Dinamo Samarkand

- Ngày 29/11 - 17h00: Navbahor Namangan vs Pakhtakor Tashkent

- Ngày 29/11 - 17h00: Qizilqum Zarafshon vs Shortan Guzor

- Ngày 29/11 - 17h00: Xorazm vs Neftchi Fargona

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 29/11 - 13h00: Central Coast Mariners vs Melbourne City FC

- Ngày 29/11 - 15h35: Western Sydney Wanderers FC vs Sydney FC

- Ngày 30/11 - 09h00: Auckland FC vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 29/11 - 17h30: CSKA 1948 Sofia vs Beroe

- Ngày 29/11 - 20h00: Botev Plovdiv vs Cherno More Varna

- Ngày 29/11 - 22h30: Spartak Varna vs PFC CSKA Sofia

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 29/11 - 20h00: AL Waab vs Umm Salal

- Ngày 29/11 - 20h00: Al-Khor vs Al-Arabi

- Ngày 30/11 - 00h15: Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya

- Ngày 30/11 - 00h15: Al-Sadd vs Al Mesaimeer

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 29/11 - 21h30: Hajduk Split vs NK Varazdin

- Ngày 30/11 - 00h00: NK Istra 1961 vs Slaven

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 29/11 - 20h30: Cherkasy vs Kudrivka

- Ngày 29/11 - 23h00: Veres Rivne vs Karpaty

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 29/11 - 19h40: Al-Nasr SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

- Ngày 29/11 - 22h30: Al-Ain vs Sharjah Cultural Club

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 29/11 - 21h30: ACS Champions FC Arges vs CFR Cluj

- Ngày 30/11 - 01h45: Dinamo Bucuresti vs Otelul Galati

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 29/11 - 20h45: Lechia Gdansk vs Termalica Nieciecza

- Ngày 29/11 - 23h30: Korona Kielce vs Cracovia

- Ngày 30/11 - 02h15: GKS Katowice vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 29/11 - 22h00: Crusaders vs Coleraine

- Ngày 29/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Larne

- Ngày 29/11 - 22h00: Glenavon vs Ballymena United

- Ngày 29/11 - 22h00: Linfield vs Carrick Rangers

- Ngày 29/11 - 22h00: Portadown vs Cliftonville

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 30/11 - 02h00: Vitoria vs Mirassol

- Ngày 30/11 - 06h30: Ceara vs Cruzeiro

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 30/11 - 06h00: Guadalupe FC vs Municipal Perez Zeledon

- Ngày 30/11 - 09h00: Club Sport Herediano vs Deportiva San Carlos

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 30/11 - 00h00: FC Zurich vs Grasshopper

- Ngày 30/11 - 00h00: Lugano vs Sion

- Ngày 30/11 - 02h30: Luzern vs Winterthur

Văn Hải
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới