Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/11 và rạng sáng ngày 28/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/11 và rạng sáng 28/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 28/11 - 00h45: AS Roma vs FC Midtjylland
- Ngày 28/11 - 00h45: Aston Villa vs Young Boys
- Ngày 28/11 - 00h45: FC Porto vs Nice
- Ngày 28/11 - 00h45: Fenerbahçe vs Ferencvaros
- Ngày 28/11 - 00h45: Feyenoord vs Celtic
- Ngày 28/11 - 00h45: Lille vs Dinamo Zagreb
- Ngày 28/11 - 00h45: Ludogorets vs Celta Vigo
- Ngày 28/11 - 00h45: PAOK FC vs Brann
- Ngày 28/11 - 00h45: Viktoria Plzen vs Freiburg
- Ngày 28/11 - 03h00: Bologna vs FC Salzburg
- Ngày 28/11 - 03h00: Crvena Zvezda vs FCSB
- Ngày 28/11 - 03h00: Genk vs Basel
- Ngày 28/11 - 03h00: Go Ahead Eagles vs Stuttgart
- Ngày 28/11 - 03h00: Maccabi Tel Aviv vs Lyon
- Ngày 28/11 - 03h00: Nottingham Forest vs Malmo FF
- Ngày 28/11 - 03h00: Panathinaikos vs Sturm Graz
- Ngày 28/11 - 03h00: Rangers vs SC Braga
- Ngày 28/11 - 03h00: Real Betis vs FC Utrecht
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 28/11 - 00h45: Lech Poznan vs Lausanne
- Ngày 28/11 - 00h45: Omonia Nicosia vs Dynamo Kyiv
- Ngày 28/11 - 00h45: Rakow Czestochowa vs Rapid Wien
- Ngày 28/11 - 00h45: SK Sigma Olomouc vs NK Celje
- Ngày 28/11 - 00h45: Slovan Bratislava vs Vallecano
- Ngày 28/11 - 00h45: Zrinjski Mostar vs BK Haecken
- Ngày 28/11 - 00h45: AZ Alkmaar vs Shelbourne
- Ngày 28/11 - 00h45: CS Universitatea Craiova vs Mainz 05
- Ngày 28/11 - 00h45: Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps FC
- Ngày 28/11 - 03h00: Legia Warszawa vs Sparta Prague
- Ngày 28/11 - 03h00: Rijeka vs Larnaca
- Ngày 28/11 - 03h00: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 28/11 - 03h00: Strasbourg vs Crystal Palace
- Ngày 28/11 - 03h00: Aberdeen vs FC Noah
- Ngày 28/11 - 03h00: Breidablik vs Samsunspor
- Ngày 28/11 - 03h00: Drita vs KF Shkendija
- Ngày 28/11 - 03h00: Fiorentina vs Athens
- Ngày 28/11 - 03h00: Jagiellonia Bialystok vs KuPS
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 27/11 - 14h45: Macarthur FC vs Tai Po
- Ngày 27/11 - 17h00: Eastern Sports Club vs Gamba Osaka
- Ngày 27/11 - 17h00: Ratchaburi FC vs Nam Định
- Ngày 27/11 - 17h00: Pohang Steelers vs BG Pathum United
- Ngày 27/11 - 19h15: Tampines Rovers FC vs Kaya FC
- Ngày 27/11 - 19h15: CAHN vs Beijing Guoan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 27/11 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persijap Jepara
- Ngày 27/11 - 19h00: Persik Kediri vs Semen Padang
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 27/11 - 21h30: Al Markhiya vs Qatar SC
- Ngày 27/11 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Rayyan
- Ngày 27/11 - 23h30: Al-Wakra vs Al-Shahaniya
Lịch thi đấu VĐQG Andorra
- Ngày 27/11 - 17h00: FC Ordino vs Atletic Escaldes
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 28/11 - 06h30: Fluminense vs Sao Paulo
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 28/11 - 08h00: CD Motagua vs Olancho FC