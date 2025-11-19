Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/11 và rạng sáng ngày 21/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/11 và rạng sáng 21/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 21/11 - 02h00: Sunderland U21 vs Sporting CP U21
Lịch thi đấu Cúp QG Iran
- Ngày 20/11 - 18h00: Beast Kermanshah vs Naft Gachsaran
- Ngày 20/11 - 19h45: Foolad Hormozgan vs Chooka Talesh
- Ngày 20/11 - 19h45: Saipa vs Nassaji Mazandaran FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 20/11 - 15h30: Persijap Jepara vs Semen Padang
- Ngày 20/11 - 19h00: Persija Jakarta vs Persik Kediri
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 20/11 - 17h00: Surkhon-2011 vs AGMK
- Ngày 20/11 - 17h00: Pakhtakor Tashkent vs Nasaf Qarshi
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 20/11 - 22h30: Khorfakkan vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Lịch thi đấu VĐQG Iraq
- Ngày 20/11 - 21h00: Al Shorta vs Al Karkh
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 21/11 - 02h00: Juventude vs Cruzeiro
- Ngày 21/11 - 04h00: Bahia vs Fortaleza
- Ngày 21/11 - 05h30: Corinthians vs Sao Paulo
- Ngày 21/11 - 07h30: Ceara vs Internacional
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 21/11 - 09h00: LD Alajuelense vs C.S. Cartagines
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 21/11 - 03h00: Sportivo Trinidense vs Atletico Tembetary
- Ngày 21/11 - 05h30: Nacional Asuncion vs Sportivo Ameliano