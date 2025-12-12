Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm
(VTC News) -
Công an TP Hải Phòng huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn sắp tới.
Lễ ra quân diễn ra đồng thời tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (phường Thủy Nguyên) và Bến tàu công vụ, Đặc khu Cát Hải. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các lãnh đạo Thành phố, các sở ngành tham dự Lễ ra quân.
Trong đó, có đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an các khối An ninh, Cảnh sát, CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH, Khối tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hành chính, Khối Công an xã, đại diện lực lượng an ninh trật tự tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm và các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
Lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 - 16/3/2026.
Các nhóm tội phạm sau: Các đối tượng liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; 4 nhóm đối tượng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý;