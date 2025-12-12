Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm

(VTC News) -

Sáng 12/12, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lễ ra quân diễn ra đồng thời tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (phường Thủy Nguyên) và Bến tàu công vụ, Đặc khu Cát Hải. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các lãnh đạo Thành phố, các sở ngành tham dự Lễ ra quân.

Tham gia Lễ ra quân có gần 4.000 cán bộ, chiến sỹ Công an, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố cùng các lực lượng Quân đội...

Trong đó, có đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an các khối An ninh, Cảnh sát, CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH, Khối tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hành chính, Khối Công an xã, đại diện lực lượng an ninh trật tự tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm và các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các khối diễu hành sử dụng 73 xe ô tô tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 - 16/3/2026.

Chiến dịch sẽ tập trung vào 10 nhóm đối tượng tội phạm: Phản động, khủng bố; Các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; Các đối tượng liên quan đến tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng;

Các nhóm tội phạm sau: Các đối tượng liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; 4 nhóm đối tượng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý;

Ngoài ra còn có các nhóm tội phạm: Đối tượng mắc bệnh tâm thần, nghiện rượu, sử dụng ma túy gây ảo giác, “ngáo đá” thực hiện hành vi phạm tội; Các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; Đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; Các loại đối tượng khác theo tình hình thực tiễn của từng địa bàn.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ và có phương án đảm bảo an toàn khi thực hiện đợt cao điểm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố về tình hình tội phạm và an ninh trật tự ở địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.