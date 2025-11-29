Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, U17 châu Á, Ligue 1,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 30/11 - 19h00: Crystal Palace vs Man United

- Ngày 30/11 - 21h05: Aston Villa vs Wolves

Crystal Palace chạm trán Man United tại Premier League

- Ngày 30/11 - 21h05: Nottingham Forest vs Brighton

- Ngày 30/11 - 21h05: West Ham vs Liverpool

- Ngày 30/11 - 23h30: Chelsea vs Arsenal

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 30/11 - 20h00: Sociedad vs Villarreal

- Ngày 30/11 - 22h15: Sevilla vs Real Betis

- Ngày 01/12 - 00h30: Celta Vigo vs Espanyol

- Ngày 01/12 - 03h00: Girona vs Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 30/11 - 18h30: Lecce vs Torino

- Ngày 30/11 - 21h00: Pisa vs Inter

- Ngày 01/12 - 00h00: Atalanta vs Fiorentina

- Ngày 01/12 - 02h45: AS Roma vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 30/11 - 21h30: Hamburger SV vs Stuttgart

- Ngày 30/11 - 23h30: E.Frankfurt vs Wolfsburg

- Ngày 01/12 - 01h30: Freiburg vs Mainz 05

Lịch thi đấu U17 châu Á

- Ngày 30/11 - 19h00: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 30/11 - 21h00: Strasbourg vs Brest

- Ngày 30/11 - 23h15: Angers vs Lens

- Ngày 30/11 - 23h15: Le Havre vs Lille

- Ngày 30/11 - 23h15: Lorient vs Nice

- Ngày 01/12 - 02h45: Lyon vs Nantes

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 30/11 - 21h00: Juve Stabia vs Monza

- Ngày 30/11 - 23h15: Spezia vs Sampdoria

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 30/11 - 19h30: Club Brugge vs Royal Antwerp

- Ngày 30/11 - 22h00: Genk vs Oud-Heverlee Leuven

- Ngày 01/12 - 00h30: Anderlecht vs Union St.Gilloise

- Ngày 01/12 - 01h15: Gent vs St.Truiden

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 30/11 - 22h30: Rio Ave vs Santa Clara

- Ngày 01/12 - 01h00: Sporting vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 01/12 - 03h30: FC Porto vs Estoril

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 30/11 - 12h00: Suwon FC vs Gwangju FC

- Ngày 30/11 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Jeju United

- Ngày 30/11 - 12h00: Daegu FC vs FC Anyang

- Ngày 30/11 - 14h30: Gangwon FC vs Pohang Steelers

- Ngày 30/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Daejeon Citizen

- Ngày 30/11 - 14h30: Jeonbuk FC vs FC Seoul

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 30/11 - 12h00: Albirex Niigata vs Kashiwa Reysol

- Ngày 30/11 - 12h00: Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka

- Ngày 30/11 - 12h00: Fagiano Okayama FC vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 30/11 - 12h00: Kawasaki Frontale vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 30/11 - 12h00: Machida Zelvia vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 30/11 - 12h00: Shonan Bellmare vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 30/11 - 12h00: Tokyo Verdy vs Kashima Antlers

- Ngày 30/11 - 12h00: Vissel Kobe vs FC Tokyo

- Ngày 30/11 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Cerezo Osaka

- Ngày 30/11 - 12h00: Yokohama FC vs Kyoto Sanga FC

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 30/11 - 18h15: PSV vs FC Volendam

- Ngày 30/11 - 20h30: Telstar vs Feyenoord

- Ngày 30/11 - 20h30: Go Ahead Eagles vs FC Utrecht

- Ngày 30/11 - 22h45: FC Twente vs AZ Alkmaar

- Ngày 01/12 - 02h00: Ajax vs FC Groningen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 30/11 - 20h00: Real Zaragoza vs Leganes

- Ngày 30/11 - 22h15: Racing Santander vs Eibar

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 30/11 - 19h30: Elversberg vs Darmstadt

- Ngày 30/11 - 19h30: Arminia Bielefeld vs Preussen Muenster

- Ngày 30/11 - 19h30: Dynamo Dresden vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 30/11 - 20h00: Melaka FC vs Kuala Lumpur City FC

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 30/11 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Kuching FA

- Ngày 30/11 - 20h00: Selangor vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 30/11 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Bali United

- Ngày 30/11 - 19h00: Madura United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 30/11 - 14h00: Macarthur FC vs Perth Glory

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 30/11 - 17h30: Slavia Sofia vs Dobrudzha Dobrich

- Ngày 30/11 - 20h00: Ludogorets vs Botev Vratsa

- Ngày 30/11 - 22h30: Levski Sofia vs Septemvri Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 30/11 - 21h00: NK Lokomotiva vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 30/11 - 18h00: FC Olexandriya vs Rukh Lviv

- Ngày 30/11 - 20h30: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Metalist 1925

- Ngày 30/11 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Zorya

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 30/11 - 20h00: AGF vs FC Copenhagen

- Ngày 30/11 - 20h00: Silkeborg vs Randers FC

- Ngày 30/11 - 22h00: FC Midtjylland vs FC Nordsjaelland

- Ngày 01/12 - 00h00: OB vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 30/11 - 19h40: Khorfakkan vs Al-Wahda

- Ngày 30/11 - 22h30: Al-Wasl vs Al-Jazira

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 30/11 - 20h00: Servette vs Young Boys

- Ngày 30/11 - 22h30: Lausanne vs Thun

- Ngày 30/11 - 22h30: Basel vs St. Gallen

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 30/11 - 20h00: Hermannstadt vs UTA Arad

- Ngày 30/11 - 22h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs Botosani

- Ngày 01/12 - 01h30: FCV Farul Constanta vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 30/11 - 20h45: Arka Gdynia vs Rakow Czestochowa

- Ngày 30/11 - 23h30: Zaglebie Lubin vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 01/12 - 02h15: Wisla Plock vs Lech Poznan

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 30/11 - 19h00: FK Struga vs Bashkimi

- Ngày 30/11 - 19h00: FK Vardar Skopje vs Shkupi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 01/12 - 02h00: Corinthians vs Botafogo FR

- Ngày 01/12 - 04h30: Fortaleza vs Atletico MG

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 01/12 - 00h00: C.S. Cartagines vs LD Alajuelense

- Ngày 01/12 - 05h00: Deportivo Saprissa vs AD Municipal Liberia

- Ngày 01/12 - 06h00: Puntarenas FC vs Sporting FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 01/12 - 04h00: Antigua Guatemala vs Deportivo Malacateco

- Ngày 01/12 - 04h00: Aurora FC vs Mixco

- Ngày 01/12 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Mictlan

- Ngày 01/12 - 04h00: Comunicaciones FC vs Club Xelaju

- Ngày 01/12 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Guastatoya

- Ngày 01/12 - 04h00: Deportivo Marquense vs CSD Municipal

