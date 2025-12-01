Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/12 và rạng sáng 3/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 2/12 và rạng sáng 3/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Coppa Italia, Hạng nhất Anh, Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/12 và rạng sáng 3/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 03/12 - 02h30: Bournemouth vs Everton

- Ngày 03/12 - 02h30: Fulham vs Man City

- Ngày 03/12 - 03h15: Newcastle vs Tottenham

Bournemouth chạm trán Everton tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 03/12 - 03h00: Barcelona vs Atletico

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 03/12 - 03h00: Juventus vs Udinese

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 03/12 - 02h45: Blackburn Rovers vs Ipswich Town

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 03/12 - 02h00: Manchester United U23 vs Anderlecht U21

- Ngày 03/12 - 02h00: Southampton U23 vs AS Monaco U21

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 02/12 - 17h00: Mus Spor vs Konyaspor

- Ngày 02/12 - 19h30: Keciorengucu vs Kayserispor

- Ngày 02/12 - 22h00: Yalova Yesilova Spor vs Gaziantep FK

- Ngày 02/12 - 22h00: Rizespor vs Pendikspor

- Ngày 02/12 - 22h00: Silifke Belediyespor vs Antalyaspor

- Ngày 02/12 - 22h00: Fethiyespor vs Bandirmaspor

- Ngày 02/12 - 22h00: Boluspor vs Kahta 02

- Ngày 02/12 - 22h00: Corum FK vs Alanyaspor

- Ngày 02/12 - 22h00: Igdir FK vs Orduspor 1967

- Ngày 03/12 - 00h30: Sakaryaspor vs Gençlerbirliği

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 02/12 - 20h30: Montana vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- Ngày 02/12 - 23h00: Arda Kardzhali vs Botev Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Armenia

- Ngày 02/12 - 18h00: Van vs FC Noah

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 02/12 - 19h00: CSC Dumbravita vs CSM Slatina

- Ngày 02/12 - 22h00: CS Dinamo Bucuresti vs Concordia Chiajna

- Ngày 02/12 - 22h00: Miercurea Ciuc vs Otelul Galati

- Ngày 03/12 - 00h30: ACS Champions FC Arges vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 02/12 - 23h30: Lechia Gdansk vs Gornik Zabrze

- Ngày 03/12 - 02h30: Pogon Szczecin vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan

- Ngày 02/12 - 19h00: Difai Agsu vs Sumgayit fk

- Ngày 02/12 - 19h00: Gabala FK vs FC Shafa

- Ngày 02/12 - 19h00: Shahdagh-Samur Gusar vs Turan Tovuz

- Ngày 02/12 - 19h00: Shamakhi FK vs Baku SC

- Ngày 02/12 - 19h00: Araz PFK vs FC Kapaz

- Ngày 02/12 - 19h00: Imisli FK vs Sabah FK

- Ngày 02/12 - 19h00: Qarabag vs Karvan FK

- Ngày 02/12 - 19h00: Zira vs FK Neftchi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 03/12 - 05h00: Vasco da Gama vs Mirassol

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 03/12 - 02h30: Beerschot vs Raal La Louviere

- Ngày 03/12 - 02h30: FCV Dender EH vs Standard Liege

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 03/12 - 01h00: Numancia vs Mallorca

- Ngày 03/12 - 01h00: Ebro vs Osasuna

- Ngày 03/12 - 01h00: Portugalete vs Alaves

- Ngày 03/12 - 01h00: Racing de Ferrol vs Huesca

- Ngày 03/12 - 02h00: Guadalajara vs AD Ceuta FC

- Ngày 03/12 - 03h00: Navalcarnero vs Getafe

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 03/12 - 00h00: Borussia M'gladbach vs St. Pauli

- Ngày 03/12 - 00h00: Berlin vs Kaiserslautern

- Ngày 03/12 - 03h00: Dortmund vs Leverkusen

- Ngày 03/12 - 03h00: RB Leipzig vs Magdeburg

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 03/12 - 01h00: FC Stade Lausanne-Ouchy vs Winterthur

- Ngày 03/12 - 01h30: Stade Nyonnais vs Xamax

- Ngày 03/12 - 02h00: Cham vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 03/12 - 00h30: Bnei Sakhnin vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 03/12 - 00h45: Hapoel Jerusalem vs Maccabi Bnei Reineh

- Ngày 03/12 - 01h00: Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Beer Sheva

- Ngày 03/12 - 01h30: Maccabi Haifa vs Hapoel Tel Aviv

Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland

- Ngày 03/12 - 02h45: Ballymena United vs Larne

- Ngày 03/12 - 02h45: Glentoran vs Cliftonville

- Ngày 03/12 - 02h45: Moyola Park vs Coleraine

- Ngày 03/12 - 02h45: Newry City AFC vs Linfield

