Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/12 và rạng sáng 3/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/12 và rạng sáng 3/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 03/12 - 02h30: Bournemouth vs Everton
- Ngày 03/12 - 02h30: Fulham vs Man City
- Ngày 03/12 - 03h15: Newcastle vs Tottenham
Bournemouth chạm trán Everton tại Premier League
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 03/12 - 03h00: Barcelona vs Atletico
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 03/12 - 03h00: Juventus vs Udinese
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 03/12 - 02h45: Blackburn Rovers vs Ipswich Town
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 03/12 - 02h00: Manchester United U23 vs Anderlecht U21
- Ngày 03/12 - 02h00: Southampton U23 vs AS Monaco U21
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 02/12 - 17h00: Mus Spor vs Konyaspor
- Ngày 02/12 - 19h30: Keciorengucu vs Kayserispor
- Ngày 02/12 - 22h00: Yalova Yesilova Spor vs Gaziantep FK
- Ngày 02/12 - 22h00: Rizespor vs Pendikspor
- Ngày 02/12 - 22h00: Silifke Belediyespor vs Antalyaspor
- Ngày 02/12 - 22h00: Fethiyespor vs Bandirmaspor
- Ngày 02/12 - 22h00: Boluspor vs Kahta 02
- Ngày 02/12 - 22h00: Corum FK vs Alanyaspor
- Ngày 02/12 - 22h00: Igdir FK vs Orduspor 1967
- Ngày 03/12 - 00h30: Sakaryaspor vs Gençlerbirliği
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 02/12 - 20h30: Montana vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
- Ngày 02/12 - 23h00: Arda Kardzhali vs Botev Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Armenia
- Ngày 02/12 - 18h00: Van vs FC Noah
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 02/12 - 19h00: CSC Dumbravita vs CSM Slatina
- Ngày 02/12 - 22h00: CS Dinamo Bucuresti vs Concordia Chiajna
- Ngày 02/12 - 22h00: Miercurea Ciuc vs Otelul Galati
- Ngày 03/12 - 00h30: ACS Champions FC Arges vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 02/12 - 23h30: Lechia Gdansk vs Gornik Zabrze
- Ngày 03/12 - 02h30: Pogon Szczecin vs Widzew Lodz
Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan
- Ngày 02/12 - 19h00: Difai Agsu vs Sumgayit fk
- Ngày 02/12 - 19h00: Gabala FK vs FC Shafa
- Ngày 02/12 - 19h00: Shahdagh-Samur Gusar vs Turan Tovuz
- Ngày 02/12 - 19h00: Shamakhi FK vs Baku SC
- Ngày 02/12 - 19h00: Araz PFK vs FC Kapaz
- Ngày 02/12 - 19h00: Imisli FK vs Sabah FK
- Ngày 02/12 - 19h00: Qarabag vs Karvan FK
- Ngày 02/12 - 19h00: Zira vs FK Neftchi
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 03/12 - 05h00: Vasco da Gama vs Mirassol
Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ
- Ngày 03/12 - 02h30: Beerschot vs Raal La Louviere
- Ngày 03/12 - 02h30: FCV Dender EH vs Standard Liege
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 03/12 - 01h00: Numancia vs Mallorca
- Ngày 03/12 - 01h00: Ebro vs Osasuna
- Ngày 03/12 - 01h00: Portugalete vs Alaves
- Ngày 03/12 - 01h00: Racing de Ferrol vs Huesca
- Ngày 03/12 - 02h00: Guadalajara vs AD Ceuta FC
- Ngày 03/12 - 03h00: Navalcarnero vs Getafe
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 03/12 - 00h00: Borussia M'gladbach vs St. Pauli
- Ngày 03/12 - 00h00: Berlin vs Kaiserslautern
- Ngày 03/12 - 03h00: Dortmund vs Leverkusen
- Ngày 03/12 - 03h00: RB Leipzig vs Magdeburg
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 03/12 - 01h00: FC Stade Lausanne-Ouchy vs Winterthur
- Ngày 03/12 - 01h30: Stade Nyonnais vs Xamax
- Ngày 03/12 - 02h00: Cham vs Grasshopper
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 03/12 - 00h30: Bnei Sakhnin vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona
- Ngày 03/12 - 00h45: Hapoel Jerusalem vs Maccabi Bnei Reineh
- Ngày 03/12 - 01h00: Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Beer Sheva
- Ngày 03/12 - 01h30: Maccabi Haifa vs Hapoel Tel Aviv
Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland
- Ngày 03/12 - 02h45: Ballymena United vs Larne
- Ngày 03/12 - 02h45: Glentoran vs Cliftonville
- Ngày 03/12 - 02h45: Moyola Park vs Coleraine
- Ngày 03/12 - 02h45: Newry City AFC vs Linfield