Thi công xuyên đêm, 'nối điện' trở lại cho đặc khu Phú Quốc

Với tinh thần làm việc không quản ngày đêm, lực lượng kỹ sư, công nhân ngành Điện cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục cấp điện cho đảo ngọc đêm 5/12 – sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ CBCNV trong suốt nhiều ngày căng mình giữa nắng gió, để dòng điện sớm trở lại với người dân và doanh nghiệp Phú Quốc.

Để khắc phục nhanh sự cố cáp ngầm, được sự đồng ý của tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai thi công đường dây 110kV trên không, với 4 khoảng trụ (từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố).

Toàn cảnh khu vực thi công đường dây trên không.

Mặc dù được thi công trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết, song dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu và các đơn vị liên quan đều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với mục tiêu nhanh chóng cấp lại nguồn điện cho đặc khu Phú Quốc.

Các đơn vị liên quan phối hợp đồng bộ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công.

Công nhân Công ty Điện lực An Giang khẩn trương kéo dây, dựng trụ, nỗ lực cao nhất để sớm khôi phục dòng điện.

Dưới nắng gắt, những công nhân áo cam không quản ngại gian nan, dồn toàn lực để hoàn thành từng hạng mục theo đúng tiến độ.

Trên công trường vẫn miệt mài thi công dù mặt trời đã xuống biển.

Giữa gió biển và đêm tối, công trường vẫn sáng đèn. Những đôi tay không ngừng nghỉ của lực lượng thi công vẫn đều đặn hoàn thiện từng công đoạn.

Trong ánh đèn công trường, những người công nhân điện lực vẫn trung cao độ, làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ khôi phục điện cho Phú Quốc.

Trước đó, song song với việc khẩn trương thi công đường dây 110kV, hàng chục máy phát điện cũng được EVNSPC huy động để tăng nguồn phát điện cho Phú Quốc

CBCNV EVNSPC vận hành các máy phát điện được vận chuyển từ đất liền cung cấp điện cho khu vực Gành Dầu.

Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ CBCNV ngành Điện miền Nam đã giúp công tác khắc phục sự cố hoàn thành vượt tiến độ 5 ngày.

Thành quả này còn đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành; đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân tại đặc khu Phú Quốc, cùng sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO).