Đoàn Việt Nam mang 'ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim' dự SEA Games 33

(VTC News) -

Sáng nay 7/12, 113 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Một số đội tuyển thi đấu sớm có mặt ở Thái Lan từ trước. Nhiều vận động viên khác di chuyển muộn hơn, tùy theo lịch thi đấu SEA Games 33 các bộ môn.

Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan sáng nay (7/12).

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đến sân bay tiễn đoàn thể thao Việt Nam. Thành phần di chuyển sáng nay từ Hà Nội gồm 81 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ của các đội tuyển xe đạp, canoeing, bơi, cầu mây, thể dục dụng cụ...

“Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47 môn, tổng cộng 443 nội dung.

Ngày mai (8/12), các đoàn thể thao trong đó có Việt Nam tham dự lễ thượng cờ tại Bangkok. Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra ngày 9/12 tại sân vận động Rajamangala. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận được giao nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành trong lễ khai mạc.