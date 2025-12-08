Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12: Bóng đá nữ Việt Nam gặp Philippines

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12 của đoàn thể thao Việt Nam có 3 môn là bóng chày, bóng đá và bóng ném. Ngoài ra, chương trình thi đấu còn 3 môn không có vận động viên Việt Nam tranh tài là khúc côn cầu (hockey), mã cầu (polo) và cầu lông (bán kết đồng đội nữ và đồng đội nam).

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12

Bóng chày (nam)

10h: Singapore vs Việt Nam

Bóng đá (nữ)

18h30: Việt Nam vs Philippines

Bóng ném (nam)

13h: Việt Nam vs Philippines.

Sau khi thắng Malaysia 7-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu với Philippines.

Bóng đá nữ Việt Nam đấu Philippines

Trận đấu được quan tâm nhất của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 8/12 diễn ra ở môn bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam so tài với Philippines lúc 18h30 tại Chonburi (Thái Lan). Đây là thử thách khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bởi Philippines và Myanmar là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết.

Philippines tham dự SEA Games 33 với lực lượng mạnh, giàu kinh nghiệm (chỉ có 9 cầu thủ U21). Đội bóng này mang đến Thái Lan tới 17 cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Lối chơi thực dụng, khả năng tranh chấp và bóng bổng của các cầu thủ Philippines rõ ràng là mối đe dọa lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận ra quân, Philippines thua Myanmar với tỷ số 1-2, trong đó bàn thua quyết định đến ở phút 89. Điều này đồng nghĩa với việc Philippines phải dốc toàn lực để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này nếu không muốn bị loại sớm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất 4 điểm trước Philippines và Myanmar để chắc suất đi tiếp.

SEA Games 33 khai mạc khi nào?

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 năm 2025 diễn ra tại 2 thành phố Bangkok và Chonburi, Thái Lan. Lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) ngày 9/12 và bế mạc ngày 20/12.

Dự kiến, hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Chương trình thi đấu của SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thể thao (93 phân môn), tương ứng với 574 bộ huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.165 thành viên (bao gồm huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ và quan chức), tranh tài ở 47 môn với mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng, nằm trong nhóm dẫn đầu.