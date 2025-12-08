Israel, Qatar và Mỹ bí mật gặp nhau tại New York

(VTC News) -

Mỹ, Israel và Qatar tổ chức một cuộc họp ba bên bí mật tại New York vào ngày 7/12, theo các nguồn tin nói với Axios. Cuộc gặp diễn ra vài tháng sau khi chiến đấu cơ Israel không kích Doha nhằm vào các lãnh đạo Hamas nhưng không thành công.

Hai nguồn tin cho biết đây là “cuộc gặp cấp cao nhất giữa ba nước kể từ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza”, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian then chốt.

Nhà Trắng không xác nhận ngay thông tin này với AFP.

Theo Axios, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff chủ trì cuộc họp, với Giám đốc Mossad David Barnea đại diện cho Israel và một quan chức cấp cao Qatar (không nêu tên) tham dự.

Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ góp phần làm trung gian lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas. Thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Ngày 6/12, Qatar và Ai Cập kêu gọi Israel rút quân và triển khai một lực lượng quốc tế nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza.

Phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nhấn mạnh rằng “việc ngừng bắn chỉ có thể hoàn tất nếu Israel rút quân hoàn toàn và tình hình ở Gaza được ổn định trở lại”.

Axios cho biết trọng tâm chính của cuộc gặp ngày 7/12 là “việc triển khai thỏa thuận hòa bình Gaza”.

Trước đó, cuộc không kích của Israel ngày 9/9 ở Doha nhằm vào nhà đàm phán cấp cao của Hamas, Khalil al-Hayra, và một số thành viên khác của nhóm vũ trang Palestine, nhưng không trúng mục tiêu. Vụ tấn công khiến sáu người thiệt mạng và gây ra làn sóng chỉ trích, bao gồm cả lời khiển trách từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Axios cũng đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã gọi điện cho ông Al Thani từ Nhà Trắng “theo đề nghị của ông Trump để xin lỗi về vụ không kích”.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 17/11 thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, nhằm đưa Gaza hướng tới hòa bình bền vững hơn và tái thiết. Trong phiên bỏ phiếu, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an bỏ 13 phiếu thuận, không có phiếu chống; Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng nhưng không sử dụng quyền phủ quyết.