Giá xăng dầu hôm nay 8/12: Không biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Cả hai loại dầu cơ bản đều không biến động so với phiên giao dịch trước.

Tuy nhiên, so với tuần trước, giá dầu tăng lên mức cao nhất nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, cùng với những bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela.

Diễn biến này đưa cả hai loại dầu chuẩn tiến tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/11, với Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư theo dõi kỹ báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố sau thời gian trì hoãn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi trong tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 2,9% của giới phân tích.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Ở diễn biến khác, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm hôm thứ Sáu để thảo luận về thương mại, bao gồm cả việc thực hiện thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Giá dầu hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa: iStock).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Mexico và Canada vào thứ Sáu để thảo luận về các vấn đề thương mại, sau khi họ có mặt tại Washington tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026.

Bất kỳ cuộc đàm phán nào giúp giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước khác đều có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các diễn biến tại Nga và Venezuela để đánh giá khả năng nguồn cung dầu từ hai quốc gia OPEC+ đang chịu trừng phạt này có tăng trong thời gian tới hay không.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc chiến tại Ukraine đã không đạt được bước đột phá nào. Điều này đã góp phần hỗ trợ giá dầu trong tuần qua.

"Việc Mỹ - Nga không đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình Ukraine tạo ra nền tảng tăng giá cho dầu thô, nhưng mặt khác, sản lượng ổn định từ OPEC lại tạo áp lực giảm giá. Hai lực tác động trái chiều khiến thị trường dầu hiện khá trầm lắng", ông Tamas Vargas, chuyên gia phân tích thị trường dầu tại PVM, cho hay.

Trong khi đó, nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán để thay thế cơ chế áp trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga, nguồn tài chính chính cho cuộc chiến tại Ukraine.

Bất kỳ thỏa thuận nào dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đều có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu tăng đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.