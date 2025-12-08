Nên chọn khóa tay nắm tròn hay khóa tay nắm gạt?

(VTC News) -

Trong thiết kế và sử dụng cửa nhà ở hiện nay, khóa cửa không chỉ đóng vai trò bảo vệ mà còn góp phần tạo nên sự tiện nghi và thẩm mỹ cho không gian sống. Hai loại khóa phổ biến nhất trên thị trường là khóa tay nắm tròn và khóa tay nắm gạt. Mỗi loại đều có cấu tạo, ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau.

Khóa tay nắm tròn – thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng

Khóa tay nắm tròn là kiểu khóa truyền thống và rất quen thuộc trong nhiều gia đình. Thiết kế dạng tròn, nhỏ gọn giúp thao tác mở cửa dễ dàng chỉ với một cú xoay nhẹ.

Ưu điểm của khóa tay nắm tròn là tiết kiệm chi phí, phù hợp cho phòng ngủ, phòng vệ sinh hoặc những cửa không yêu cầu độ bảo mật cao. Ngoài ra, khóa tay nắm tròn không chiếm nhiều diện tích, thích hợp với cửa nhỏ, cửa phòng đơn giản. Cách lắp đặt khóa tay nắm tròn khá đơn giản, không cần nhiều kỹ thuật phức tạp.

Khóa tay nắm tròn thiết kế nhỏ gọn. (Ảnh: HäfeleHome)

Tuy nhiên, khóa tay nắm tròn có hạn chế là khả năng chịu lực kém, dễ bị trượt tay khi thao tác. So với khóa gạt hiện đại, khóa tròn ít tạo điểm nhấn cho cửa, đặc biệt là cửa gỗ cao cấp.

Khóa tay nắm gạt – hiện đại, sang trọng và an toàn hơn

Khóa tay nắm gạt có cơ chế hoạt động bằng cách nhấn hoặc kéo tay gạt để mở cửa. Loại khóa này được đánh giá cao nhờ sự tiện nghi, thẩm mỹ và độ an toàn vượt trội.

Do cấu tạo chắc chắn, lõi khóa tay nắm gạt phức tạp, khó bị phá hơn so với khóa tay nắm tròn. Đây là lý do khóa gạt thường dùng cho cửa chính, cửa phòng quan trọng.

Thêm nữa, khóa tay nắm gạt dễ thao tác, chỉ cần gạt nhẹ là mở được cửa, phù hợp cho người già, trẻ nhỏ hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Khóa tay nắm gạt dễ thao tác. (Ảnh: HäfeleHome)

Khóa tay nắm gạt có kiểu dáng sang trọng, phù hợp với cửa gỗ, cửa nhôm, cửa thép… tạo sự đồng bộ cho ngôi nhà hiện đại. Loại khóa này còn đa dạng mẫu mã, từ phong cách cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại, dễ dàng lựa chọn theo kiến trúc nhà ở.

Một ưu điểm nữa là khóa tay nắm gạt có nhiều phân khúc, từ khóa gạt cơ truyền thống đến khóa gạt thông minh tích hợp vân tay, mã số, thẻ từ.

Dù vậy, khóa tay nắm gạt có hạn chế giá thành cao do thiết kế phức tạp và độ bền tốt hơn. Lắp khóa tay nắm gạt cũng yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Bên cạnh đó, tay gạt dài nên đôi lúc vướng vào đồ vật nếu hành lang hoặc khoảng cách hai cánh cửa quá gần.

Nên chọn khóa tay nắm tròn hay khóa tay nắm gạt?

Việc lựa chọn khóa tay nắm tròn hay khóa tay nắm gạt phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, vị trí cửa và ngân sách của gia đình.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí và dùng cho cửa ít quan trọng, có thể chọn khóa tay nắm tròn. Loại khóa này thích hợp cho cửa phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng kho... nơi không cần độ an ninh quá cao.

Trong khi đó, nếu ưu tiên an toàn và tính thẩm mỹ, nên chọn khóa tay nắm gạt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cửa chính, cửa phụ, cửa ban công hoặc các không gian cần sự chắc chắn.

Với cửa gỗ cao cấp, cửa nhôm kính hiện đại, khóa tay nắm gạt là lựa chọn tối ưu, vừa đẹp, vừa tạo sự đồng bộ.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, khóa tay nắm gạt dễ thao tác hơn, an toàn trong tình huống cần mở cửa nhanh.

Lưu ý, dù là khóa nắm tròn hay tay gạt, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm chất lượng và phù hợp với loại cửa và nhu cầu sử dụng của gia chủ.