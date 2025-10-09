Chuyên gia nội thất bày mẹo cực dễ để căn phòng trông rộng hơn

(VTC News) -

Video: Mẹo để làm căn phòng trông rộng hơn.

Sandra, chuyên gia thiết kế nội thất người Anh, nổi tiếng trên TikTok nhờ những chia sẻ về trang trí nhà cửa và phong cách sống, mới đây tiết lộ bí quyết mà cô luôn áp dụng cho chính ngôi nhà của mình.

Trên tài khoản @sandras.home.life, cô viết: “Một mẹo cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Hiện tại, bốn trong số năm căn phòng trong nhà tôi đều áp dụng cách này, và chúng thực sự trông tuyệt đẹp".

Trong đoạn video thu hút rất nhiều lượt tương tác, Sandra cho biết chỉ cần thay đổi cách treo rèm cửa là đủ làm thay đổi cảm giác về không gian của căn phòng.

Thay vì treo rèm ngay trên khung cửa sổ, cô khuyên nên gắn thanh treo cao hơn, gần trần nhà và mở rộng thanh treo rộng hơn khung cửa sổ. Cách bố trí này, theo Sandra, tạo ảo giác trần nhà cao hơn và khiến căn phòng trông lớn hơn đáng kể.

Hình ảnh rèm treo ban đầu.

Để minh họa, Sandra đăng video hình ảnh “trước và sau” khi áp dụng mẹo này. Cô viết: “Đây là cách tôi từng treo rèm trước khi biết mẹo giúp căn phòng trông rộng hơn". Ở phần tiếp theo của video là hình ảnh căn phòng sau khi thay đổi vị trí rèm, nó trở nên thanh lịch, hiện đại và sáng sủa hơn hẳn.

Theo lý thuyết thiết kế, việc dùng rèm dài, thả từ trên cao xuống và trải rộng ra hai bên cửa sổ giúp thu hút ánh nhìn hướng lên và sang ngang. Chính điều này tạo cảm giác căn phòng rộng rãi, thoáng đãng hơn về mặt thị giác. Đây là ảo giác thiết kế thông minh mà các nhà tạo mẫu nội thất luôn áp dụng trong nhiều năm qua.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự thích thú trong phần bình luận: “Tôi thực sự muốn áp dụng mẹo này cho phòng khách của mình, không hiểu sao trước giờ lại chưa nghĩ ra"; “Tôi rất biết ơn vì vô tình xem được video của bạn, nó mang đến cảm hứng tuyệt vời cho ngôi nhà của tôi".

Hình ảnh rèm treo kịch trần nhà sẽ khiến ngôi nhà rộng hơn.

Zoe Warren, chuyên gia thiết kế nội thất người Anh với hơn 10 năm kinh nghiệm, cũng chia sẻ thêm những mẹo giúp “nâng tầm” ngôi nhà mà không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc. Theo Zoe, sự tinh tế trong không gian sống không đến từ chi phí cao mà từ con mắt thẩm mỹ biết tìm ra những món đồ độc đáo.

Chuyên gia làm việc tại PriceYourJob.co.uk này cho rằng những ngôi nhà có phong cách nổi bật nhất không nhất thiết phải đầy ắp nội thất mới hoặc đắt tiền. Ngược lại, chúng thường được kết hợp từ những món đồ có câu chuyện riêng, dễ dàng tìm thấy ở Facebook Marketplace, cửa hàng đồ cũ hoặc chợ trời.

“Chỉ cần tái chế hoặc trao ‘cuộc sống thứ hai’ cho một món đồ đã qua sử dụng, bạn có thể tạo nên không gian độc đáo mà không cần chi nhiều", Zoe khẳng định. Theo cô, chỉ với một vài món đồ được chọn kỹ lưỡng, căn phòng có thể thay đổi hoàn toàn, từ tầm thường trở nên đặc biệt. Quan trọng nhất là tìm kiếm những vật phẩm “biết kể chuyện”, mang hơi thở thời gian và phản ánh dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Từ mẹo treo rèm đơn giản của Sandra đến triết lý “sang trọng trong tiết kiệm” của Zoe đều chứng minh rằng thiết kế nội thất không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là nghệ thuật của sự tinh tế và sáng tạo. Một chút thay đổi nhỏ trong cách nhìn và sắp đặt đôi khi chính là chìa khóa để biến ngôi nhà của bạn thành không gian lý tưởng, rộng rãi và đầy cảm hứng.