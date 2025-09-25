Mẹo bố trí nội thất chung cư giúp tối ưu diện tích

(VTC News) -

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, các căn hộ chung cư diện tích nhỏ trở nên phổ biến. Tuy nhiên, diện tích hạn chế thường khiến không gian sống bí bách, chật hẹp.

Do đó, việc bố trí nội thất chung cư khoa học, giúp tối ưu diện tích, mang đến không gian sống thông thoáng, thoải mái là vấn đề nhiều người quan tâm.

Mẹo bố trí nội thất chung cư giúp tiết kiệm diện tích

Ưu tiên nội thất thông minh

Nội thất thông minh là giải pháp hàng đầu cho các căn hộ nhỏ. Những món đồ như giường ngủ có ngăn kéo, sofa giường, bàn ăn gấp gọn hay tủ âm tường giúp tiết kiệm diện tích đáng kể.

Việc tận dụng một món đồ cho nhiều công năng không chỉ giảm bớt sự cồng kềnh mà còn tạo cảm giác căn hộ rộng rãi hơn.

Sử dụng gam màu sáng

Gam màu sáng giúp không gian phòng trông rộng hơn. (Ảnh: KientrucTrangKim)

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác không gian. Các gam màu sáng như trắng, be, xám nhạt sẽ giúp phòng trông rộng và thoáng hơn.

Bên cạnh đó, tận dụng ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ, ban công giúp không gian thêm phần ấm áp, hạn chế cảm giác bí bách. Gia chủ có thể lắp thêm gương lớn để phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng mở rộng không gian.

Bố trí không gian mở

Thay vì chia nhỏ quá nhiều phòng, hãy áp dụng thiết kế mở giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Điều này giúp dòng di chuyển mạch lạc và tạo sự liên kết trong không gian. Ngoài ra, có thể sử dụng kệ hở hoặc vách ngăn nhẹ để phân định khu vực mà không che chắn hoàn toàn.

Tận dụng không gian theo chiều dọc

Một mẹo hữu ích là tận dụng các khoảng tường trống. Hãy lắp tủ kịch trần, kệ treo hoặc giá sách cao để tối ưu diện tích chứa đồ. Việc sắp xếp gọn gàng theo chiều dọc giúp sàn nhà rộng rãi hơn, tạo cảm giác thoáng đãng.

Hạn chế đồ dùng không cần thiết

Căn hộ nhỏ nên được ưu tiên sự tối giản. Chỉ giữ lại những món đồ thật sự cần thiết, loại bỏ các vật dụng cồng kềnh, ít sử dụng. Phong cách tối giản không chỉ giúp căn hộ gọn gàng mà còn mang đến cảm giác thư thái, tinh tế.

Gợi ý cách bố trí nội thất cho từng khu vực trong căn hộ

Phòng khách

Với phòng khách nhỏ, có thể chọn sofa chữ L nhỏ hoặc sofa giường để tiết kiệm diện tích. Bàn trà gấp gọn cũng là giải pháp giúp căn phòng linh hoạt hơn.

Phòng khách nhỏ nên chọn sofa giường hoặc chữ L. (Ảnh: Better Homes & Gardens)

Phòng ngủ

Phòng ngủ nên ưu tiên giường đa năng có hộc kéo, gấp gọn hoặc giường tầng...Tủ quần áo âm tường giúp tiết kiệm diện tích, phòng luôn ngăn nắp.

Khu bếp

Bếp nên được thiết kế gọn và đầy đủ công năng, có thể chọn chữ L hoặc chữ I. Bàn ăn gấp gọn hoặc bàn ăn kết hợp bàn làm việc giúp tiết kiệm không gian.