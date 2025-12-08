Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines, bóng đá nữ SEA Games 33 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt" và kênh truyền hình VTV5 Tây Nguyên. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Nhận định Nữ Việt Nam vs Philippines

Sau khi thắng dễ Malaysia với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu gặp thử thách thực sự trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0.

Ở trận ra quân, Philippines thua Myanmar với tỷ số 1-2, trong đó bàn thua quyết định đến ở phút 89. Điều này đồng nghĩa với việc Philippines phải dốc toàn lực để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này nếu không muốn bị loại sớm.

Philippines tham dự SEA Games 33 với lực lượng mạnh, giàu kinh nghiệm (chỉ có 9 cầu thủ U21). Đội bóng này mang đến Thái Lan tới 17 cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Lối chơi thực dụng, khả năng tranh chấp và bóng bổng của các cầu thủ Philippines rõ ràng là mối đe dọa lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Sở trường của đối thủ lại chính là điểm yếu lâu nay của đội tuyển nữ Việt Nam. Để hạn chế mối đe dọa từ những pha bóng bổng và sút xa của Philippines, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cần kiểm soát bóng tốt và làm chủ nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng là không cho đối thủ có bóng thoải mái ở 2 biên hoặc trước vòng cấm.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thế nào?

Trước trận đấu với Philippines, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho các cầu thủ rà soát chiến thuật, đặc biệt là các bài phối hợp, tranh chấp và khả năng bọc lót giữa các tuyến để đối phó với lối chơi thể lực của Philippines.

Nhận xét về đối thủ và sự chuẩn bị của đội, hậu vệ Trần Thị Thu nhấn mạnh: “Philippines có thể hình to và khỏe. ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ về thể lực cho toàn đội. Về kỹ thuật và chiến thuật, ban huấn luyện đội tuyển đưa ra sơ đồ phù hợp và tập luyện rất kỹ để sẵn sàng cho trận đấu”.

Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản đối phó với Philippines. Đây cũng không phải lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán đối thủ này.

Trận đấu giữa đội tuyển Nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 18h30 hôm nay 7/12.