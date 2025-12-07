Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Nguyễn Thùy Linh thắng trận

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thua Lào với tỷ số 0-16 ở lượt trận thứ 3. Đây là thất bại thứ 2 của các vận động viên bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thua Thái Lan 0-16 và thắng Malaysia 5-2.
Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại tay vợt của Malaysia ở trận đánh đơn đầu tiên. Tay vợt sinh năm 1997 thua Karupathevan Letshanaa 15-21 trong set 1, sau đó thắng 21-10 ở set 2.
Hiệp quyết định diễn ra kịch tính. Nguyễn Thùy Linh để đối thủ liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam kiên trì bám đuổi và hòa điểm ở cuối set trước khi thắng 23-21.
Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước đối thủ 1-0. Đại diện tiếp theo của đội tuyển Việt Nam thi đấu là Vũ Thị Trang.
Đội tuyển cầu lông Việt Nam đấu trận tứ kết nội dung đồng đội, gặp Malaysia. Thứ tự thi đấu các trận như sau:
Trận 1 (Đơn nữ): Nguyễn Thùy Linh vs Karupathevan Letshanaa;
Trận 2 (Đơn nữ): Vũ Thị Trang vs Wong Ling Ching;
Trận 3 (Đôi nữ): Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan;
Trận 4 (Đơn nữ): Bùi Bích Phương vs Siti Zulaikha;
Trận 5 (Đôi nữ): Nguyễn Thùy Linh/Vũ Thị Trang vs Go Pei Kee/Teoh Mei Xing.
Theo lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 7/12, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 2 môn là cầu lông và bóng chày. Ngoài ra, chương trình thi đấu ncủa SEA Games 33 còn có bóng đá (nữ) và khúc côn cầu (hockey).
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam
Bóng chày
10h: Việt Nam vs Lào
Cầu lông
10h: Việt Nam vs Malaysia (Đồng đội nữ)