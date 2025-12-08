Lễ thượng thọ, bố tôi muốn giản dị, anh cả kiên quyết làm to để thu tiền mừng

(VTC News) -

Mấy tháng nay, gia đình 5 anh em chúng tôi xôn xao chuẩn bị cho lễ thượng thọ 85 tuổi của bố. Bố tôi, một người cả đời giản dị, luôn tâm niệm chỉ cần con cháu về đông đủ, quây quần bên mâm cơm gia đình là vui rồi, mong muốn làm một bữa cơm thân mật, ấm cúng, không cần tốn kém, lãng phí.

Mẹ tôi cũng đồng tình, bảo các con ai ở xa thì về, không cần quà cáp hay tiền bạc gì lớn, cốt yếu là tình cảm. Ước mong của bậc sinh thành thật giản đơn, chất phác với ước mong gia đình sum vầy.

Thế nhưng, mong muốn ấy nhanh chóng bị gạt qua một bên khi anh trai tôi, cũng là trưởng họ lên tiếng. Anh và vợ chăm nom bố mẹ ở quê nên việc này do vợ chồng anh trực tiếp lo liệu.

Trong cuộc họp gia đình, anh tuyên bố: "Lễ thượng thọ là đại sự, phải làm thật lớn, mời toàn thể họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu, tổ chức ở nhà hàng. Không thể để bố mẹ mình thua kém ai được vì cũng là bậc cao niên, có tiếng nói".

Anh cả muốn tổ chức lễ thượng thọ bố rầm rộ, bất chấp ý nguyện của bố mẹ và các em. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi và 3 người em khác ngỏ ý: "Bố mẹ chỉ muốn làm nhỏ thôi anh, kinh tế mọi người cũng đang khó khăn. Mình làm tiệc tại nhà, gọn gàng cũng được".

Anh cả lập tức bác bỏ, giọng điệu kiên quyết: "Không được! Mọi người đã tính chưa? Lễ thượng thọ phải có chỗ trang trọng, có sân khấu, có MC, có ban nhạc. Anh đặt tiệc ở nhà hàng dự trù lên đến 50 mâm, kinh phí không dưới 250 triệu đồng".

Anh nói mỗi nhà phải đóng góp trước 50 triệu đồng, nhà anh bỏ cả công sức ra tổ chức mà còn không đắn đo. Thậm chí, anh còn mắng chúng tôi bất hiếu, đi làm lên thành phố kiếm được nhưng không nghĩ gì đến bố mẹ ở quê.

Quả thực, anh em chúng tôi có đi làm ăn xa quê hương, tuy nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng khấm khá mà có thể bỏ ra số tiền đó. Anh thứ hai cũng dư dả nhưng lại là người kỹ tính trong chuyện tiền bạc, nhất quyết không chịu bỏ tiền ra mà còn tranh vị trí trưởng ban tổ chức với anh trưởng. Hai bên nghi kỵ nhau "kiếm lời", cự cãi hồi lâu, cuối cùng chẳng ngã ngũ được là ai làm, ai bỏ tiền góp.

Tôi là con thứ 3, chỉ mở sạp hàng kinh doanh nhỏ. Đang thời điểm khó khăn, lại đúng vào dịp cuối năm, tôi cũng chỉ dĩ hòa vi quý, bảo các anh tổ chức nhưng có thể giảm bớt tiền để phù hợp với hoàn cảnh cùng nhà.

Hai cô em thì còn thảm hơn. Cả hai vừa không có tiếng nói mà còn đang phải sống phụ thuộc vào gia đình chồng. Cô út còn có con nhỏ mới chỉ được 2 tuổi, kinh tế chẳng dư dả gì.

Bố tôi cũng buồn ra mặt. Ngoài việc thích giản dị, ấm cúng, ông còn ngại làm to vì không muốn làm phiền người khác phải quà cáp, phong bì. Ông nhắc nhở anh cả nhưng đều bị gạt đi.

Đến nay đã họp gia đình vài cuộc nhưng phương án mừng thọ bố vẫn chưa ngã ngũ. Anh cả là thiểu số nhưng lại là người nắm quyền thực hiện, việc cụ thể cũng phụ thuộc vợ chồng anh. Mặc dù nếu chúng tôi không góp tiền, anh sẽ không mở tiệc lớn được, nhưng nếu anh mặc kệ, bỏ đó không lo nữa thì cũng bất ổn. Thượng thọ của bố nếu không được tổ chức suôn sẻ thì bố mẹ sẽ rất buồn.

Các anh chị từng gặp tìn huống tương tự hãy cho tôi lời khuyên. Gia đình mà cứ căng thẳng với nhau như vậy, thật sự các ngày lễ tết cũng chẳng vui vẻ gì.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.