Kinh nghiệm nuôi mèo ở chung cư để mèo khỏe, hàng xóm vui

(VTC News) -

Nuôi mèo trong chung cư đang trở thành xu hướng khi nhiều người trẻ chọn sống tối giản và yêu thích thú cưng. Tuy nhiên, không gian khép kín và những quy định chung của tòa nhà dễ khiến việc nuôi mèo trở thành nguồn cơn mâu thuẫn không đáng có. Để vừa giữ được nếp sống văn minh, vừa mang lại môi trường thoải mái cho mèo người nuôi mèo cần trang bị đầy đủ kiến thức, biết cách xử lý mùi, tiếng ồn, nguy cơ rơi ngã, phòng bệnh và tôn trọng nội quy chung cư.

Dưới đây là những kinh nghiệm nuôi mèo ở chung cư thực tế giúp chủ nuôi an tâm, hàng xóm hài lòng và chú mèo được sống hạnh phúc.

Hiểu quy định trước khi nuôi mèo ở chung cư

Điều đầu tiên và bắt buộc là tìm hiểu kỹ nội quy của chung cư. Dù phần lớn các tòa chung cư hiện nay cho phép nuôi thú cưng, một số nơi vẫn có hạn chế nhất định như không cho thú cưng ra hành lang, yêu cầu đăng ký thông tin với ban quản lý, hoặc cần tiêm phòng đầy đủ.

Nếu cư dân chủ động thông báo với ban quản lý và hàng xóm gần kề rằng mình nuôi mèo, điều này sẽ tạo thiện cảm và giảm bớt sự khó chịu nếu chẳng may có sự cố về mùi hoặc tiếng ồn. Một sự chủ động nhỏ có thể giúp bạn tránh nhiều rắc rối sau này.

Chọn giống mèo phù hợp với không gian chung cư

Không phải giống mèo nào cũng hợp với môi trường căn hộ. Một số giống mèo có độ hoạt bát, hiếu động cao, cần nhiều không gian chơi đùa, trong khi những giống khác lại khá trầm tính và thích ở nhà.

Nếu bạn sống ở chung cư, những giống mèo phù hợp gồm:

- Mèo Anh lông ngắn (British Shorthair): Ít kêu, hiền lành, thích nằm nghỉ.

- Mèo Ba Tư (Persian): Tĩnh lặng, ít chạy nhảy.

- Mèo Scottish Fold: Dễ gần, thân thiện, hợp với không gian nhỏ.

- Mèo Ragdoll: Rất hiền, ít phá phách, sống tình cảm.

Ngược lại, những giống mèo siêu năng động như Bengal hoặc Abyssinian có thể khiến căn hộ trở nên quá nhỏ đối với chúng. Nếu bạn ở một căn phòng dưới 50 m², việc chọn giống mèo ít vận động là giải pháp thông minh.

Để cuộc sống hài hòa, không phiền hà hàng xóm, người nuôi mèo cần trang bị đầy đủ kiến thức, biết cách xử lý mùi, tiếng ồn, nguy cơ rơi ngã, phòng bệnh và tôn trọng nội quy chung cư. (Ảnh: Dogster)

Xử lý mùi khi nuôi mèo ở chung cư

Mùi từ khay vệ sinh là nguyên nhân phổ biến khiến hàng xóm khó chịu, đặc biệt trong các căn hộ có ban công sát nhau. Đây là những bí quyết giúp kiểm soát mùi:

- Chọn cát vệ sinh phù hợp.

- Ưu tiên loại cát vón cục tốt, không bụi và khử mùi hiệu quả. Các dòng cát bentonite chất lượng cao hoặc cát gỗ ép mùi nhẹ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

- Vệ sinh khay đều đặn.

- Vớt chất thải mỗi ngày 1–2 lần.

- Thay toàn bộ cát mỗi 7–10 ngày.

- Rửa khay bằng nước nóng và xà phòng dịu nhẹ, tránh mùi nồng khiến mèo chán khay.

- Đặt khay vệ sinh đúng vị tríKhay nên đặt xa nơi sinh hoạt chung và tránh sát cửa chính hoặc ban công – nơi mùi có thể lan sang nhà hàng xóm.

Kiểm soát tiếng ồn

Mèo thường ít gây ồn hơn chó, nhưng không phải lúc nào cũng “dịu dàng”. Tiếng mèo kêu đòi ăn, mèo cái vào kỳ động dục hoặc mèo rượt đuổi nhau vào buổi tối đều có thể gây phiền toái. Giải pháp gồm:

- Triệt sản: Giảm tiếng kêu theo mùa động dục, giúp mèo bớt căng thẳng và sống hòa bình hơn.

- Cho mèo vận động ban ngày để đêm không chạy nhảy phá phách.Chơi với mèo ít nhất 20–30 phút/ngày, giúp giải tỏa năng lượng dư thừa.

- Nếu mèo có thói quen kêu đêm, hãy đưa đi khám để loại trừ các vấn đề sức khỏe.

Bố trí không gian sống khoa học trong căn hộ nhỏ

Chung cư không quá rộng, nhưng vẫn có thể thiết kế một “thiên đường mini” cho mèo bằng những giải pháp đơn giản.

- Tạo vị trí leo trèo theo chiều dọc: Mèo thích leo cao. Bạn có thể gắn kệ chữ L trên tường hoặc mua cây leo cat tree, giúp mèo vận động mà không chiếm nhiều diện tích.

- Góc cào móng cố định: Để tránh mèo cào sofa, hãy đặt cột cào ở vị trí mèo thường lui tới. Đây là bản năng tự nhiên, và ngăn cản chỉ khiến mèo căng thẳng.

- Nơi trú ẩn yên tĩnh: Một chiếc hộp, một ngôi nhà nhỏ hoặc một góc khuất dưới bàn cũng giúp mèo có cảm giác an toàn, giảm stress trong môi trường chung cư đông đúc.

Đảm bảo cửa ban công, cửa sổ luôn an toàn

Tai nạn từ ban công là điều không ít người nuôi mèo từng gặp phải. Mèo có thể trượt chân, mất thăng bằng hoặc rơi khi đang đuổi theo chim, côn trùng. Cách phòng tránh:

- Lắp lưới an toàn ban công.

- Đặt vật chắn hoặc cửa lưới ở cửa sổ.

- Không để mèo leo lên lan can khi gia đình mở cửa cho thoáng.

Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ mèo mà còn tránh những tình huống rắc rối với cư dân phía dưới.

Ứng xử văn minh với hàng xóm

Điều này đôi khi còn quan trọng hơn kỹ thuật nuôi mèo. Dù bạn có chăm mèo tốt đến đâu nhưng chỉ cần một chút sơ suất, hàng xóm có thể cảm thấy khó chịu. Vì vậy, chủ nuôi cần:

- Luôn giữ thái độ cầu thị nếu hàng xóm góp ý.

- Sẵn sàng xử lý ngay khi có phản ánh về mùi hoặc tiếng ồn.

- Tránh để lông mèo bay ra hành lang, nhất là vào mùa thay lông.

- Vệ sinh thảm chùi chân trước cửa nếu mèo hay ngồi đó.

Sự thân thiện của chủ nuôi sẽ giúp hàng xóm có thiện cảm hơn với thú cưng của bạn.

Khám định kỳ và tiêm phòng đầy đủ

Ở môi trường chung cư đông đúc, việc giữ mèo khỏe mạnh và sạch sẽ là điều bắt buộc. Mèo được tiêm phòng, tẩy giun và vệ sinh lông định kỳ sẽ giảm thiểu mùi, ký sinh trùng và bệnh lây lan – điều khiến hàng xóm an tâm hơn.