Cách dạy mèo đi vệ sinh ở bồn cầu hóa ra rất dễ

Việc dạy mèo đi vệ sinh vào bồn cầu thực tế lại đơn giản hơn nhiều nghĩ nếu nắm rõ các bước và kiên trì trong quá trình tập luyện. Chỉ với một vài dụng cụ chuyên dụng và sự hướng dẫn đúng cách, bạn hoàn toàn có thể giúp chú mèo của mình trở thành “cao thủ” sử dụng nhà vệ sinh như con người.

Loại mèo nào có thể học đi vệ sinh ở bồn cầu?

Việc huấn luyện mèo đi vệ sinh ở bồn cầu đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong các gia đình sống ở chung cư nhỏ hoặc muốn giảm chi phí cát vệ sinh. Bên cạnh lợi ích giúp nhà cửa sạch sẽ, phương pháp này còn giúp mèo hạn chế tiếp xúc với vi khuẩn từ khay cát bẩn. Tuy nhiên, để thành công, chủ nuôi cần hiểu rõ cách mèo học hỏi, đồng thời áp dụng đúng quy trình từng bước.

Chỉ với một vài dụng cụ chuyên dụng và sự hướng dẫn đúng cách, bạn hoàn toàn có thể giúp chú mèo của mình trở thành “cao thủ” sử dụng nhà vệ sinh. (Ảnh: Reddit)

Không phải con mèo nào cũng học nhanh như nhau. Mèo vốn thông minh, thích sự sạch sẽ và có khả năng học thói quen mới nếu được hướng dẫn đúng cách. Một số điều kiện giúp mèo dễ thành công hơn:

- Mèo có tính tò mò và tự tin.

- Mèo không quá già hoặc không bị bệnh xương khớp.

- Mèo đã quen đi vệ sinh đúng chỗ trước đó.

Việc huấn luyện mèo đi vệ sinh trên bồn cầu không phù hợp với mèo con dưới 3 tháng tuổi, mèo đang điều trị bệnh hoặc stress hoặc nhà nhiều mèo (dễ tranh chấp toilet).

Chuẩn bị trước khi huấn luyện mèo đi vệ sinh ở bồn cầu

Bạn cần đảm bảo các yếu tố sau:

Bồn cầu luôn mở nắp: Trong suốt quá trình huấn luyện, bồn cầu phải luôn mở để mèo có thể nhảy lên bất cứ lúc nào.

Nhà vệ sinh yên tĩnh, dễ tiếp cận: Tránh những nơi có máy giặt hoạt động hoặc có nhiều người ra vào.

Bộ tập toilet cho mèo: Có hai lựa chọn gồm khay huấn luyện chuyên dụng (như CitiKitty, Litter Kwitter) hoặc làm khay tự chế từ một chiếc khay nhựa có thể đặt lên bồn cầu. Các khay này được thiết kế để thay thế dần khay cát truyền thống, giúp mèo từng bước quen với cấu trúc toilet.

Các bước dạy mèo đi vệ sinh ở bồn cầu

Bước 1 - di chuyển khay cát vào nhà vệ sinh: Trong vài ngày đầu, di chuyển khay cát đến gần toilet, sau đó đặt sát bồn cầu. Mục đích là để mèo hiểu rằng việc đi vệ sinh và toilet có liên quan với nhau.

Bước 2 - nâng dần độ cao của khay: Dùng sách cũ, hộp carton hoặc vật cứng để nâng khay lên từ từ mỗi ngày. Mỗi lần nâng 3–5 cm. Khi mèo leo lên dễ dàng, bạn tiếp tục nâng. Cuối cùng, khay vệ sinh sẽ ngang với miệng bồn cầu.

Bước 3 - đặt khay huấn luyện lên bồn cầu: Khi mèo đã quen leo lên độ cao tương đương toilet, bạn đặt khay huấn luyện lên bồn cầu và bỏ bớt lượng cát đi. Khay này có lỗ nhỏ ở giữa, ban đầu được che lại. Mèo sẽ đứng trên khay và đi vệ sinh trực tiếp vào trong bồn cầu.

Bước 4 - mở dần lỗ ở giữa khay: Từ từ tăng kích thước lỗ trên khay huấn luyện. Lỗ nhỏ giúp mèo quen với nước phía dưới; lỗ rộng hơn giúp mèo học cách giữ thăng bằng và đứng gần mép. Khi lỗ mở lớn nhất, khay gần như chỉ còn là vòng nhựa. Trong giai đoạn này, cần giảm dần lượng cát để mèo không bị phụ thuộc.

Bước 5 - gỡ bỏ khay hoàn toàn: Khi mèo đã đứng trên mép bồn cầu để đi vệ sinh, bạn có thể bỏ hoàn toàn khay huấn luyện. Đến đây, mèo sẽ đến toilet, nhảy lên bồn cầu và đi vệ sinh như người.

Lưu ý quan trọng để dạy mèo đi vệ sinh ở bồn cầu thành công

Tuyệt đối không nóng vội: Quá trình huấn luyện thường kéo dài, khoảng 2–4 tuần với mèo thông minh, ham học; 6–8 tuần với mèo nhút nhát hoặc lớn tuổi. Nếu mèo sợ hoặc căng thẳng, hãy quay lại bước trước đó.

Giữ toilet sạch sẽ, không mùi mạnh: Tránh dùng chất tẩy rửa có mùi gắt. Mèo có khứu giác nhạy, mùi quá mạnh khiến chúng sợ.

Khen thưởng đúng lúc: Khen mèo bằng snack hoặc lời nói nhẹ nhàng ngay sau khi đi vệ sinh đúng chỗ để tăng động lực.

Không bao giờ ép mèo: Nếu mèo hoảng loạn, nhảy xuống, giãy giụa hoặc chạy trốn khi nhìn thấy toilet, hãy tạm dừng.

Đậy nắp bồn cầu khi có khách hoặc khi lau dọn: Phải đảm bảo rằng trong thời gian huấn luyện, nắp toilet luôn mở, nhưng khi có khách hoặc trẻ nhỏ, bạn nên kiểm tra để tránh quên đậy nắp lại — mèo có thể rơi xuống nếu trèo lên lúc nắp đóng.

Những lỗi phổ biến khi huấn luyện mèo đi toilet

Tăng độ khó quá nhanh: Nếu mở lỗ quá lớn hoặc bỏ cát quá sớm, mèo có thể đi bậy khắp nhà, sợ toilet hoặc quay lại thói quen cũ.

Bồn cầu trơn trượt: Kiểm tra xem mép bồn cầu có trơn không. Bạn có thể dùng miếng dán chống trượt hoặc mua loại vòng huấn luyện có độ bám cao.

Mèo bị bệnh nhưng chủ không biết: Các vấn đề như viêm đường tiểu, đau khớp, táo bón… có thể khiến mèo từ chối toilet. Nếu mèo kêu gào, tiểu ít hoặc tiểu lẫn máu, cần đưa đi khám ngay.

Nhà có nhiều mèo dùng chung toilet: Điều này có thể gây stress hoặc tranh chấp. Nếu có thể, nên dành một toilet riêng cho mèo trong giai đoạn tập luyện.

Ưu điểm và nhược điểm khi dạy mèo đi toilet

Ưu điểm: Nhà cửa sạch sẽ, không mùi; không tốn tiền mua cát vệ sinh; không cần dọn khay mỗi ngày; mèo giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ cát bẩn.

Nhược điểm: Mèo bệnh sẽ khó phát hiện (không thấy trạng thái phân/tiểu); mèo già hoặc mèo chân yếu khó giữ thăng bằng; toilet đóng nắp sẽ dẫn đến sự cố; huấn luyện lâu hơn so với tập khay.