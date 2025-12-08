Báo Điện tử VTC News tuyển dụng viên chức

(VTC News) -

I. Số lượng: 18 người.

II. Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Biên tập viên hạng III 10 người Phóng viên hạng III 3 người Chuyên viên tổ chức bộ máy 1 người Chuyên viên hành chính - tổng hợp 3 người Chuyên viên về tài chính 1 người

III. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (vấn đáp)

Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Vấn đáp để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: Vấn đáp 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi vấn đáp).

Điểm vấn đáp được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi bằng hình thức vấn đáp.

IV. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020; Thông tư số 001/2025 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Điều kiện dự tuyển

1. Tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

* Biên tập viên hạng III/ Phóng viên hạng III

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí, Xuất bản trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên.

- Có kiến thức chung về báo chí và các lĩnh vực của đời sống, xã hội; nắm bắt được xu hướng báo chí hiện đại; nắm bắt được các công nghệ hiện đại vào trong hoạt động quản lý, xuất bản báo chí. Có kiến thức hiểu biết về pháp luật.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm biên tập viên/ Phóng viên tại các đơn vị báo chí.

* Chuyên viên về tổ chức bộ máy

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính công.

- Có kiến thức hiểu biết về pháp luật liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ…

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước về lĩnh vực báo chí.

* Chuyên viên về Hành chính - Tổng hợp

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Hành chính công, Kinh tế, Tài chính, Kế toán.

- Có kiến thức hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và báo chí. Am hiểu về quản lý các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, tài trợ. Am hiểu về quản trị hành chính, văn phòng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác quản trị hành chính và kinh doanh tại các đơn vị báo chí.

* Chuyên viên về tài chính

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Hiểu biết pháp luật liên quan tới công tác tài chính, kế toán, đấu thầu, thuế, hóa đơn chứng từ, chế độ kế toán sự nghiệp…. và các pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí kế toán - tài chính trong lĩnh vực báo chí.

VI. Đối tượng và điểm ưu tiên

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VII. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

1. Đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 85/2023 của Chính phủ).

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Báo Điện tử VTC News để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Báo Điện tử VTC News sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

VIII. Lệ phí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 92/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IX. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 8h00-11h30; Chiều: 14h00-17h00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 8/12/2025 đến hết ngày 7/1/2026.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử/ niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa chỉ: Báo Điện tử VTC News, Đài Tiếng nói Việt Nam (tầng 9, số 58 Quán Sứ, Hà Nội).

Chi tiết liên hệ: Chuyên viên Huỳnh Thị Thiều Hoa, Báo Điện tử VTC News. Điện thoại: 0936667568.