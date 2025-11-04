Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhân sự tổ chức sự kiện

1. Trưởng bộ phận Sự kiện
Số lượng: 01 người
Yêu cầu:
· Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing, Quản trị sự kiện…
· Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc điều phối sự kiện quy mô lớn.
· Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
· Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc.
Mô tả công việc:
· Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển mảng sự kiện của Báo.
· Lên kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối các sự kiện
· Xây dựng tài liệu mời tài trợ, hợp tác
· Quản lý đội ngũ nhân sự, phân công công việc, kiểm soát tiến độ và chất lượng từng chương trình.
· Làm việc, đàm phán với đối tác, nhà tài trợ, khách mời, đơn vị cung ứng dịch vụ.
· Phối hợp với các đơn vị nội bộ để tổ chức sự kiện
· Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của bộ phận và chất lượng của các sự kiện.
Thu nhập:
· Lương cơ bản + lương chức danh với mức lương khởi điểm hấp dẫn, trao đổi khi phỏng vấn.
· Thưởng theo dự án: Thỏa thuận chênh lệch thu - chi theo dự án
· Thù lao kinh doanh, thưởng theo quy định của Báo.
2. Nhân viên tổ chức sự kiện
Số lượng: 02 người
Yêu cầu:
· Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành phù hợp.
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, marketing.
· Nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt và sẵn sàng đi công tác.
Mô tả công việc:
· Hỗ trợ lên kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức và điều phối các sự kiện do Báo tổ chức hoặc phối hợp thực hiện.
· Hỗ trợ xây dựng tài liệu mời tài trợ, hợp tác
· Liên hệ, làm việc với đối tác, nhà cung cấp, MC, khách mời, ekip kỹ thuật.
· Thực hiện các công việc hậu cần, truyền thông, báo cáo, thanh toán chi phí sau sự kiện.
· Tham gia đóng góp ý tưởng cho các hoạt động sáng tạo, nội dung chương trình.
Thu nhập:
· Lương cơ bản + lương chức danh. Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, trao đổi khi phỏng vấn.
· Thù lao kinh doanh, thưởng theo quy định của Báo.
*Các quyền lợi, phúc lợi khác của người lao động đảm bảo theo Luật Lao động và quy định của cơ quan.
Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).
- Đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình công tác.
- CCCD, bằng tốt nghiệp, các văn bằng chứng chỉ công chứng.
- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).
- Hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/11/2025.
- Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Lan Hương - Phụ trách Phòng Hành chính - Trị sự
- Điện thoại: 024.36321588 hoặc 0916358818
- Email: toasoan@vtcnews.vn hoặc lanhuongtran@vtcnews.vn
- Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Cửa Nam, Hà Nội.