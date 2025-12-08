Dự báo mới nhất: Áp thấp nhiệt đới trước giờ vào Biển Đông sẽ biến đổi thế nào?

(VTC News) -

Lúc 7h ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới duy trì cường độ mạnh cấp 6 (tương đương sức gió 39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào Biển Đông, gây thời tiết xấu trên biển.

Theo diễn biến này, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gió mùa đông bắc hoạt động mạnh khiến thời tiết biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cũng không thuận lợi.

Ngày và đêm 8/12, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Các khu vực còn lại của giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-6 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Trong đó, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Thời gian này, mực nước tại ven biển Bắc Bộ và Đông Nam Bộ đang trong thời kỳ triều cao. Khu vực Bắc Bộ, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu có thể đạt 4,15-4,25m. Những nơi trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 4-7h hàng ngày.

Ven biển từ TP.HCM đến Cà Mau đang thời kỳ triều cường dâng cao. Dự báo từ 14-17h và 23h đến 2h hôm sau là thời kỳ triều cao nhất, khoảng 4,2-4,3m.

Vùng ven biển Bắc Bộ và phía Đông của Nam Bộ cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nhất là trong khoảng thời gian buổi sáng (nước xuống thấp) và buổi chiều (nước lên cao), nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 12, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông xuất hiện 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn.

Các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào nửa đầu tháng 12.

Trên phạm vi cả nước ta nguy cơ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.