Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về thông tin bỏ tiền lẻ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 - 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiền lẻ vẫn lưu hành hợp pháp.

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, tiền polymer - loại tiền chính được sử dụng hàng ngày trong mọi giao dịch có 6 loại: 500.000 đồng; 200.000 đồng; 100.000 đồng; 50.000 đồng; 20.000 đồng và 10.000 đồng. Tiền giấy cotton - chủ yếu là các tờ tiền lẻ, gồm 6 loại: 5.000 đồng; 2.000 đồng; 1.000 đồng; 500 đồng; 200 đồng; 100 đồng.

Đối với tiền kim loại (xu), mặc dù tiền này không còn được đúc mới và các mệnh giá dưới 1.000 đồng (100 đồng, 200 đồng, 500 đồng) rất hiếm gặp, nhưng chúng vẫn được Ngân hàng Nhà nước công nhận là có giá trị lưu hành hợp pháp.