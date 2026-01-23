Mãn nhãn chương trình nghệ thuật 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

20h ngày 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).
Chương trình là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc nhằm chào mừng thành công, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn của Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tham dự chương trình có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng... (Ảnh: Lâm Hiển/Báo Đại biểu Nhân dân)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình.
Sự kiện góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, qua đó thúc đẩy việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để khẳng định những thành tựu to lớn sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986 - 2026), lan tỏa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, đồng thời củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin của nhân dân vào đường lối Đổi mới của Đảng.
Bên cạnh đó, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô - trái tim của cả nước. Qua đó, các giá trị văn hóa được bồi đắp, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được lan tỏa, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình nhấn mạnh chân lý lịch sử: Mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương trình góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng cao sự phấn chấn của toàn xã hội để bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chương trình gồm 3 phần. Sau phần Mở đầu và phần Lễ là phần Nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, gồm 3 chương xuyên suốt gồm “Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới”, với tên gọi lần lượt là “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Khép lại chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, như một bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc.
Viên Minh - Đào Đạt