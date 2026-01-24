Đóng

Vinspeed tăng vốn 'khủng', đẩy nhanh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

(VTC News) -

VinSpeed bắt đầu khảo sát kỹ thuật cho tuyến đường sắt tốc độ cao 120km nối Hà Nội và Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới