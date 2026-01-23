Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu

1. Đồng chí Đào Tuấn Anh, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2. Đồng chí Trần Văn Bắc, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3. Đồng chí Đoàn Xuân Bường, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

4. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

5. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

8. Đồng chí Lê Ngọc Hải, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

9. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

12. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Công thương

13. Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

14. Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

15. Đồng chí Vũ Trung Kiên, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

16. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

17. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

18. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

19. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

21. Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

23. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

24. Đồng chí Chiêm Thống Nhất, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

25. Đồng chí La Công Phương, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

26. Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

27. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

28. Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30. Đồng chí Tào Đức Thắng, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

31. Đồng chí Lê Xuân Thế, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

32. Đồng chí Lê Xuân Thuân, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

33. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

34. Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

35. Đồng chí Trương Thiên Tô, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

36. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

37. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38. Đồng chí Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

39. Đồng chí Đỗ Xuân Tụng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

40. Đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

41. Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

42. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

43. Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

44. Đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

45. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

46. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

47. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

48. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

49. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

50. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

51. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

52. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

53. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

54. Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

55. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

56. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

57. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

58. Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

60. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

61. Đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

62. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

63. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

64. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

65. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

66. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

67. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

68. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

69. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

70. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

71. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long