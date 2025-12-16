Một ngân hàng tăng lãi suất huy động lên 8,3%/năm

(VTC News) -

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được PVCombank cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng đã được nâng lên 4,75%/năm, cũng là mức kịch trần mà Ngân hàng Nhà nước cho phép với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng.

So với biểu lãi suất trước đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại nhà băng này tăng tới 0,8%, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7%, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,65%, kỳ hạn 4 tháng tăng 0,55% và kỳ hạn 5 tháng tăng 0,45%.

Ở nhóm kỳ hạn 6 - 11 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũng được nhà băng này tăng thêm 0,6%, lên mức 5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại PVCombank đã vượt mốc 6%/năm, sau khi đồng loạt tăng thêm 0,5%. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt đạt 6,1%/năm và 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 15-36 tháng được niêm yết ở mức 6,8%/năm, mức cao nhất trong biểu lãi suất công bố hiện nay của các ngân hàng.

Một ngân hàng tăng lãi suất lên 8,3%/năm. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, PVCombank cũng triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu trong tháng 12. Theo đó, khách hàng cá nhân mở mới khoản tiền gửi online trên nền tảng PVConnect, với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, sẽ được hưởng mức lãi suất cộng thêm này.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, lãi suất thực nhận của khách hàng tại PVCombank có thể lên tới 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng và 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-36 tháng, mức cao nhất trên thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây.

PVcomBank là ngân hàng thứ 18 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 12. Trước đó, 17 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVcomBank. Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank đã 2 lần điều chỉnh lãi suất.

Trước đó, thị trường ghi nhận 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVcomBank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank. Trong đó, có 4 ngân hàng đã 2-3 lần tăng lãi suất trong tháng gồm BaoViet Bank, Techcombank, LPBank và VPBank.

Hiện tại, trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank), vốn đang duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống, VietinBank và BIDV là 2 đơn vị hiếm hoi điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian gần đây.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân chính khiến lãi suất huy động tăng nhanh là nền kinh tế tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu tín dụng cao, buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất để hút thêm nguồn vốn.