Thôn Kho Vàng nhộn nhịp hơn khi Petrovietnam 'mang hơi ấm' đến vùng cao Lào Cai

Hàng năm, đặc biệt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với tinh thần “tương thân tương ái”, giá trị văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên, tập thể người lao động triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về cộng đồng. Trong đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai với phương châm xuyên suốt: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp cho người dân trong những ngày cận Tết.

Năm nay, Đoàn công tác Petrovietnam do ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - làm Trưởng đoàn đã trở lại thăm thôn Kho Vàng - nơi ghi dấu hành trình sẻ chia, đồng hành và nghĩa tình bền bỉ của người lao động Petrovietnam sau cơn bão lịch sử cách đây một năm.

Kho Vàng - từ mất mát đến hồi sinh

Cách đây tròn một năm, thôn Kho Vàng là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão lịch sử. Thiên tai đã tàn phá nhiều ngôi nhà, làm gián đoạn sinh hoạt và để lại những tổn thất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Khi ấy, Kho Vàng hiện lên với những con đường lầy lội, mái nhà tạm bợ và ánh mắt lo âu của bà con trước tương lai còn nhiều bất định.

Trong thời khắc khó khăn đó, Petrovietnam đã kịp thời chung tay hỗ trợ, tài trợ tái thiết thôn Kho Vàng, góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai. Những nghĩa cử nghĩa tình ấy đã trở thành điểm tựa quan trọng để người dân nơi đây vượt qua giai đoạn gian khó nhất.

Khoảng một năm sau ngày tái thiết, khi đoàn công tác Petrovietnam trở lại, Kho Vàng đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, gọn gàng; cảnh quan yên bình. Quan trọng hơn cả là sự thay đổi rõ nét trong tinh thần của bà con - niềm tin được khơi dậy, không khí phấn khởi, vui tươi lan tỏa khắp thôn bản.

Sự hồi sinh của Kho Vàng không chỉ được đo bằng những công trình mới, mà còn thể hiện qua những nụ cười, ánh mắt lạc quan và sự đón tiếp chân thành dành cho đoàn công tác. Đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả của những hành động sẻ chia kịp thời, đúng lúc và đầy trách nhiệm.

Ông Nguyễn Mạnh Kha trao quà hỗ trợ cho đại diện 35 hộ dân thôn Kho Vàng.

Nhân dịp trở lại, người lao động Petrovietnam đến thăm bà con không chỉ để nhìn lại kết quả tái thiết, mà còn để tiếp tục thể hiện sự quan tâm, sẻ chia nghĩa tình của gần 60.000 người lao động Tập đoàn trên cả nước.

Sự sẻ chia ấy không chỉ nằm ở vật chất, mà sâu sắc hơn là sự đồng cảm, mong muốn được cùng bà con chia sẻ những mất mát trong quá khứ và những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Đây chính là giá trị nhân văn, là một biểu hiện rõ nét của văn hóa Petrovietnam, nơi “nghĩa tình” được lan tỏa bằng cả trái tim và trách nhiệm xã hội.

Tại thôn Kho Vàng, đoàn công tác Petrovietnam đã trao quà cho đại diện 35 hộ dân, tặng quà cho các cô giáo và học sinh tại điểm trường mầm non thôn Kho Vàng, đồng thời ủng hộ 100 tấn xi măng cho chính quyền xã Cốc Lầu nhằm góp phần cải thiện, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu chương trình, ông Nguyễn Mạnh Kha đã gửi gắm những tình cảm chân thành nhất của người lao động Petrovietnam tới bà con nhân dân thôn Kho Vàng, mong muốn bà con tiếp tục gìn giữ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cùng đồng lòng xây dựng Kho Vàng trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết, văn minh, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp tới cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai và khu vực phía Bắc.

Chia sẻ trong niềm xúc động khi đón đoàn công tác Petrovietnam trở lại thôn Kho Vàng sau một năm tái thiết, ông Lù A Lềnh, người dân trong thôn, không giấu được niềm vui: “Sau cơn bão năm ngoái, bà con chúng tôi lo lắng lắm, nhiều nhà hư hỏng, cuộc sống rất khó khăn. Khi Petrovietnam đến hỗ trợ xây, sửa nhà, giúp thôn bản ổn định lại, chúng tôi cảm thấy được tiếp thêm niềm tin. Đến nay, thôn xóm khang trang hơn, bà con yên tâm làm ăn, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Hôm nay được đón đoàn quay lại thăm, bà con rất vui và rất biết ơn.”

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Giàng Xí Mìn, một hộ dân thôn Kho Vàng, cho biết: “Trước đây, sau bão, nhìn thôn bản tiêu điều, ai cũng buồn và lo cho tương lai. Giờ thì khác rồi, nhà cửa vững vàng hơn, đường đi thuận tiện hơn, con cháu đến trường cũng an tâm. Sự quan tâm của Petrovietnam không chỉ là giúp vật chất, mà còn giúp bà con có thêm động lực, thêm niềm tin để cố gắng vươn lên.”

Theo bà con thôn Kho Vàng, điều khiến người dân cảm động nhất chính là sự trở lại của đoàn công tác sau một năm tái thiết. Điều đó thể hiện sự quan tâm không chỉ trong lúc khó khăn nhất, mà còn là sự đồng hành lâu dài, bền bỉ. Những cái bắt tay thân tình, những lời hỏi han chân thành đã khiến khoảng cách giữa doanh nghiệp và người dân dường như được xóa nhòa, để lại cảm giác ấm áp, gần gũi như người thân trong gia đình.

Hỗ trợ 300 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Cốc San

Cũng nhân dịp thực hiện chương trình ‘Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình”, trước đó, đoàn công tác Petrovietnam đã đến xã Cốc San - được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ gồm Cốc San, Đồng Tuyển và Tòng Sành, với diện tích 57,19 km², dân số khoảng 11.000 người, gồm 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Do đặc thù địa hình vùng cao, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, toàn xã hiện còn 282 hộ nghèo và cận nghèo, đời sống của một bộ phận người dân vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trước thực tế đó, Petrovietnam đã trao kinh phí hỗ trợ cho xã Cốc San nhằm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Bình Ngọ 2026, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho bà con.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Kha khẳng định: “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” là hoạt động an sinh xã hội thường niên mang đậm giá trị nhân văn của Petrovietnam, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự quan tâm của Tập đoàn đối với đồng bào, nhân dân vùng khó khăn. Trong bốn giá trị cốt lõi của Petrovietnam, “Nghĩa tình” luôn được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và lâu dài.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Lào Cai như xây dựng nhà ở, nhà đại đoàn kết, trường học, cơ sở y tế; chương trình STEM Innovation Petrovietnam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; chương trình “Tết vì người nghèo” và nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn.

Petrovietnam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lào Cai và xã Cốc San trong chặng đường phát triển sắp tới, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp Xuân mới, ông Nguyễn Mạnh Kha đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cấp ủy, chính quyền và bà con xã Cốc San, chúc địa phương tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn mới.

Lan tỏa nghĩa tình - bồi đắp niềm tin

Một năm sau ngày tái thiết, sự hồi sinh của thôn Kho Vàng là minh chứng sinh động cho giá trị của những hành động kịp thời, đúng lúc và xuất phát từ trái tim. Những ngôi nhà vững chãi hơn, những con đường dần được hoàn thiện, những ánh mắt rạng ngời niềm tin đã cho thấy rằng, khi nghĩa tình được gieo xuống đúng mảnh đất, nó sẽ nảy mầm thành hy vọng, thành động lực để con người vượt qua nghịch cảnh, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Tại xã Cốc San, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bình Ngọ 2026, những phần quà Tết mang theo không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời nhắn gửi đầy nhân văn: không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển. Đó là sự hiện diện của Petrovietnam bên cạnh bà con, là lời động viên âm thầm nhưng bền bỉ, tiếp thêm niềm tin để các gia đình nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Các em nhỏ thôn Kho Vàng hạnh phúc thưởng thức những phần quà mà đoàn công tác Petrovietnam mang đến .

Hơn cả một chương trình an sinh xã hội, “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” là sự tiếp nối của một hành trình dài, nơi văn hóa Petrovietnam được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, lâu dài và giàu tính nhân văn. Nghĩa tình không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là cam kết đồng hành, là sự gắn bó bền chặt giữa doanh nghiệp với cộng đồng, giữa người lao động Petrovietnam với đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trong nhịp chuyển mình của đất nước, khi phát triển kinh tế luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội, những hoạt động như tại Kho Vàng và Cốc San đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Petrovietnam - một Tập đoàn không chỉ tạo ra giá trị cho nền kinh tế, mà còn không ngừng vun đắp giá trị cho con người và xã hội. Chính từ những “hơi ấm” được lan tỏa ấy, mối quan hệ gắn kết giữa Petrovietnam và cộng đồng ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai.

Khi mùa Xuân mới đang đến gần, hành trình sẻ chia của Petrovietnam tại vùng cao Lào Cai thêm một lần khẳng định truyền thống văn hóa nghĩa tình của Petrovietnam. Từ những bản làng vùng cao ấy, hơi ấm của sự sẻ chia sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm tin, hy vọng và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân, để mùa Xuân không chỉ đến trên đất trời, mà còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và từng nhịp sống nơi vùng cao Tổ quốc.