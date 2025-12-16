Cựu Chánh án huyện ở Gia Lai chi 100 triệu đồng chạy án giúp vợ là thẩm phán

(VTC News) -

Sáng 16/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số tỉnh, thành phố.

Trong phần xét hỏi, HĐXX chất vấn cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và những người liên quan trong một số vụ "chạy án".

Theo cáo buộc, ông Cường nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng. Tuy nhiên có 2 vụ "chạy án" không thành, ông Cường đã trả lại tiền.

Một trong số đó là vụ ông Cường nhận lời giúp Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do) tranh chấp thừa kế, muốn được giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thời điểm nhận lời, ông Cường nhận 400 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà.

Khi việc không thành, ông Cường trả lại số tiền trên cho Hà tại phòng làm việc. Tuy nhiên, theo cáo trạng, dù đã nhận lại 400 triệu đồng, bà Hà vẫn có đơn tố cáo ông Cường và yêu cầu phải trả lại tiền.

Ông Cường cho rằng không nhớ rõ nên đã đưa cho bà Hà thêm 400 triệu đồng nữa. Sau đó vợ chồng bà Hà mới rút đơn tố cáo.

Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Hà nói rằng 400 triệu ông Cường đưa thêm sau là khoản tiền bà này vay vợ chồng ông Cường. Vì thua kiện và đang túng quẫn nên bà Hà đã vay thêm.

"Xin lỗi anh Cường và gia đình", bị cáo Hà nói và giải thích bản thân không hiểu biết pháp luật nên mới tố cáo ông Cường, nhưng sau khi rút đơn thì đã quá muộn. Kết quả, bà Hà phạm tội Đưa hối lộ, ông Cường hầu tòa về tội Nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, vợ chồng ông Phạm Việt Cường cũng nói rằng đây là khoản vay nợ do hai bên là chỗ thân thiết, chơi lâu và khi vay nợ không có giấy tờ gì.

"Có thật là cho vay không?", chủ tọa chất vấn vợ ông Cường. Vợ cựu thẩm phán khẳng định tự tay đưa cho Hà vay vài trăm triệu đồng nhưng nói không rõ chồng mình cho vay bao nhiêu.

"Sao lạ thế, cho vay mà không nhớ được cho vay bao tiền?", HĐXX tiếp tục hỏi, nhưng vợ ông Cường chỉ trả lời không nhớ.

HĐXX sau đó chất vấn ông Phạm Việt Cường về phi vụ "chạy án" liên quan ông Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa (cũ) tỉnh Gia Lai.

Theo cáo buộc, tháng 3/2023, sau khi bà Đoàn Thị Thanh Hà (vợ ông Hưng), thẩm phán TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị xét xử sơ thẩm trong một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện làm đơn xin giám đốc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm.

Với mục đích không làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán của bà Hà, ông Nguyễn Xuân Hưng đã tìm người giúp để hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Người được ông Hưng tìm đến là bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bà Nga sau đó nhờ ông Phạm Việt Cường giúp. Ông Cường cầm 100 triệu đồng rồi ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, không như mong muốn của ông Hưng. Do đó, ông Cường đã trả lại 50 triệu đồng.

Trình bày trước tòa, ông Cường nói rằng khi được bà Nga nhờ, ông đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ nên báo Chánh án và được đồng ý. Nhưng kết quả giám đốc thẩm không như mong muốn nên ông đã trả lại 50 triệu đồng.

Còn lại 50 triệu đồng, ông Cường nói rằng "đã đưa Chánh án, không có chứng cứ chứng minh nên tôi phải chịu".

Tại bục khai báo, ông Nguyễn Xuân Hưng nói vì lo cho vợ bị sửa án nhiều quá sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán và vì "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả.

Trong vụ án này, ông Hưng bị truy tố tội Đưa hối lộ, còn vợ ông không bị xử lý.