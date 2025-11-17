Lùi ngày xét xử cựu phó chánh án nhận hối lộ để 'chạy án'

(VTC News) -

TAND Hà Nội thông báo dời lịch xét xử sơ thẩm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao ở Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) từ ngày 18/11 sang 15/12.

Lý do dời ngày xét xử vì bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang phải điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị VKSND Tối cao truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường.

Vụ án này có 28 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát Nhân dân; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Trong đó, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ tổng số tiền 770 triệu đồng trong 3 vụ việc.