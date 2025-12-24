Đóng

Hiện trạng vườn hoa được quy hoạch làm bãi đỗ xe ngầm đầu tiên ở phố cổ Hà Nội

Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn, với quy mô khoảng 2.160 m², đáp ứng chỗ đỗ cho 268 ô tô, 110 xe máy.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn (phường Hoàn Kiếm). Đây là bãi xe ngầm đầu tiên được phê duyệt tại khu phố cổ.

Bãi đỗ xe được quy hoạch gồm 2 tầng hầm, tầng 1 bố trí khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe máy và khu kỹ thuật; tầng 2 dành cho hệ thống đỗ ô tô tự động 4 tầng cùng khu kỹ thuật.

Khu vực này gồm vườn hoa hiện trạng và các tuyến đường lân cận, nằm tại vị trí giao thoa của nhiều tuyến phố như Phùng Hưng, Đường Thành, Bát Đàn và Nhà Hỏa.

Hiện 3 mặt xung quanh vườn hoa được sử dụng làm nơi trông giữ xe máy và ô tô.

Vỉa hè vườn hoa bị xe máy dựng kín, ô tô đỗ kín dọc lòng đường.

Vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn lâu nay chưa được đầu tư cải tạo, khiến không gian xanh xuống cấp, nhếch nhác.

Trạm biến áp và bốt điện trong khuôn viên vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn bốc mùi hôi, gây phản cảm.

Phần vỉa hè vườn hoa đang bị chiếm dụng để kinh doanh quán nước.  

Theo thiết kế, tầng hầm 1 của bãi đỗ xe ngầm có diện tích khoảng 380 m², đáp ứng khoảng 110 xe máy. Tầng hầm 2 rộng 1.584 m², bố trí hệ thống đỗ ô tô tự động với khoảng 268 xe. Quy hoạch cũng cho phép bố trí bãi đỗ ô tô ngắn hạn trên vỉa hè phố Phùng Hưng và phố Đường Thành, phục vụ khoảng 35 xe.

Phía trên bãi xe ngầm được quy hoạch kết hợp công trình kỹ thuật nổi, lối lên xuống ô tô, xe máy cùng cây xanh, vườn hoa và đường dạo. Thiết kế tạo điểm nhấn kiến trúc, đồng thời kết nối trực tiếp tới khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các đường dạo hình tròn hướng tâm, mang lại không gian công cộng tiện ích và hấp dẫn.

Đáng chú ý, công trình còn tích hợp khu sạc xe điện, bãi để xe đạp điện và hạ tầng kỹ thuật cho trạm biến áp treo, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa bảo đảm mỹ quan đô thị. 

Dọc toàn tuyến phố Phùng Hưng, hầu như toàn bộ vỉa hè đang được sử dụng làm bãi đỗ xe và thường xuyên trong tình trạng quá tải. Việc sớm quy hoạch, xây dựng và đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống bãi đỗ xe khu vực nội đô.

Minh Đức
