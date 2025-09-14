Tai nạn thảm khốc ở Mexico, ít nhất 15 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo Thư ký An ninh công cộng của bang Yucatan, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày thứ Bảy (13/9) trên tuyến cao tốc nối Merida và Campeche.

Vụ việc liên quan đến một xe kéo, một ô tô con và một xe taxi.

Lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Thống đốc Yucatan Joaquin Diaz Mena cho biết trong một tuyên bố trên X: "Chúng tôi gửi lời chia buồn và sẽ hỗ trợ với các gia đình bị ảnh hưởng trong thời điểm đau thương này".

Ông cho biết: "Kể từ báo cáo đầu tiên, các lực lượng cứu hộ, an ninh và y tế được huy động để hỗ trợ người dân và xử lý hậu quả kịp thời".

Chính quyền Mexico đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc thường xuyên có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là ở khu vực du lịch Yucatan.