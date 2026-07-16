(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 16/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng 1,61% (62 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.911 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 1,68% (64 USD/tấn), lên mức 3.864 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,2% (0,65 US cent/pound), ở mức 326,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,63% (1,95 US cent/pound), lên mức 309,95 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 16/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.911 USD/tấn +1,61% Tháng 11/2026 3.864 USD/tấn +1,68% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 326,75 US cent/pound +0,2% Tháng 12/2026 309,95 US cent/pound +0,63%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê tăng cao vào thứ Tư trong bối cảnh đồng real Brazil (USDBRL) mạnh hơn. Đồng real đã leo lên mức cao nhất trong 4 tuần so với đồng USD, làm giảm động lực bán hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil, qua đó góp phần hỗ trợ giá cà phê trên thị trường.

Theo Reuters, lượng mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Nino tại Brazil, đã giảm bớt trong thời gian gần đây, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch, dù tiến độ vẫn chậm hơn mức trung bình.

Hợp tác xã Cooxupé của Brazil cho biết, tính đến ngày 10/7, nông dân trong hợp tác xã đã thu hoạch 38,6% sản lượng vụ cà phê năm 2026, thấp hơn mức 49,3% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong 5,5 tháng vào tuần trước, giá cà phê đã biến động mạnh trong biên độ rộng dưới mức đỉnh đó do điều kiện giao dịch thiếu thanh khoản.

Giá cà phê biến động mạnh còn do Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) liên tiếp nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai cà phê trong tuần trước.

Động thái này làm tăng chi phí nắm giữ vị thế, buộc một số quỹ đầu tư và nhà giao dịch phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng bớt hợp đồng đang nắm giữ.

Lượng tồn kho cà phê của ICE đã có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, điều này cũng hỗ trợ giá cà phê. Lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 334.289 bao vào thứ Tư.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng kể từ đó đã tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng, đạt 4.220 lô vào thứ Hai.