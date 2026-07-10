Giá cà phê hôm nay 10/7/2026: Đồng loạt tăng vọt

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 10/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 9/7, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh tới 8,07% (302 USD/tấn), đạt mức 4.043 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 7,81% (290 USD/tấn), đạt 4.002 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng vọt 12,3% (38,1 US cent/pound), lên mức 347,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4% (30,9 US cent/pound), đạt mức 328,2 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế sáng 10/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 4.043 USD/tấn +8,07% Tháng 11/2026 4.002 USD/tấn +7,81% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 347,9 US cent/pound +12,3% Tháng 12/2026 328,2 US cent/pound +10,4%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay tăng mạnh, tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này. Sau khi Sàn giao dịch Liên lục địa (Intercontinental Exchange) tăng yêu cầu ký quỹ đối với giao dịch hợp đồng tương lai cà phê hồi đầu tuần, thanh khoản đã cạn kiệt, khiến nhiều quỹ hàng hóa phải đóng vị thế và dẫn đến biến động giá một chiều với biên độ lớn.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá cà phê kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh với cà phê Arabica tăng hơn 12% khi thị trường tiếp tục biến động mạnh sau cú tăng giá đột biến hôm thứ Hai và đợt lao dốc trong hai phiên tiếp theo.

Các nhà giao dịch cho biết những lo ngại về thời tiết tại Brazil, khi độ ẩm quá cao làm gián đoạn tiến độ thu hoạch, cùng với các tín hiệu rõ rệt về hiện tượng El Nino đã thúc đẩy các nhà đầu tư tài chính mua nhiều hơn.

Trong phiên giao dịch thứ Hai, giá cà phê Arabica đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng rưỡi. Đến phiên thứ Ba, giá cà phê Robusta đạt đỉnh cao nhất trong 5 tháng do tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil bị chậm lại.

Lượng cà phê tồn kho được ICE giám sát có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho giá. Tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi giảm xuống còn 346.419 bao trong phiên thứ Năm, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta từng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng rưỡi là 4.183 lô vào ngày thứ Ba.