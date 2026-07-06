Giá cà phê hôm nay 6/7/2026: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 6/7/2026

Sáng 6/7/2026, giá cà phê thế giới trên các sàn giao dịch chính như New York (Mỹ) và London (Anh) vẫn chưa giao dịch, thời gian mở cửa vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê ghi nhận mức tăng đáng kể ở cả hai sàn London và New York.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.903 USD/tấn, tăng 2,3%, tương đương 86 USD/tấn so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,5%, tương ứng 89 USD/tấn, đạt mức 3.716 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 3,1% (109 USD/tấn), đạt 3.679 USD/tấn.

Tính chung cả tuần trước, giá cà phê thế giới tăng mạnh. (Ảnh: Cocoaintel)

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Cụ thể, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 10,1%, tương đương 28,9 US cent/pound trong tuần qua, lên mức 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 10,2%, tương ứng 28 US cent/pound, đạt 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9,9%, tương đương 25,8 US cent/pound, đạt mức 286,3 US cent/pound.

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 6/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) so với tuần trước Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.903 USD/tấn +2,3% Tháng 9/2026 3.716 USD/tấn +2,5% Tháng 11 /2026 3.679 USD/tấn +3,1% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 315,65 US cent/pound +10,1% Tháng 9/2026 301,2 US cent/pound +10,2% Tháng 11/2026 286,3 US cent/pound +9,9%

Nhận định giá cà phê

Báo cáo thị trường của CocoaIntel, thị trường cà phê toàn cầu đã tăng mạnh vào đầu tháng 7. Yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê tăng vẫn là thời tiết ở Brazil. Lượng mưa trái mùa trong tháng 6 đã làm gián đoạn việc thu hoạch, phơi khô và chế biến trên khắp các vùng sản xuất cà phê Arabica trọng điểm.

Mưa khiến quả cà phê chín rụng khỏi cây, làm tăng lượng cà phê xay chất lượng thấp, gây khó khăn cho việc phơi khô ngoài trời và làm tăng nguy cơ nấm mốc ở cả hạt cà phê rụng và quả còn trên cây. Độ ẩm quá cao có thể gây ra hiện tượng ra hoa sớm, tạo thêm rủi ro cho vụ mùa năm 2027 do cà phê chín không đồng đều và áp lực sâu bệnh gia tăng.

Vụ thu hoạch cà phê của Brazil vẫn chậm hơn so với bình thường. Công ty tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado ước tính đến ngày 1/7, nông dân Brazil đã thu hoạch được 52% diện tích cà phê niên vụ 2026-2027, thấp hơn mức 60% cùng kỳ năm ngoái và chậm hơn mức trung bình 55% của 5 năm gần đây.

Tiến độ thu hoạch cà phê Arabica chỉ mới hoàn thành 42%, thấp hơn mức 50% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 45% của 5 năm.

Theo Comunicaffe, ngoài thời tiết bất lợi, nhiều chuyên gia cho rằng một yếu tố khác thúc đẩy giá tăng trong những tuần gần đây là tâm lý găm hàng của nông dân Brazil. Sau hai năm giá cà phê duy trì ở mức cao kỷ lục, nhiều nông hộ có tiềm lực tài chính tốt hơn và không chịu áp lực phải bán ngay sau thu hoạch. Thay vào đó, họ chờ đến khi giá đạt mức kỳ vọng để tối đa hóa lợi nhuận.