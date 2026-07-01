Giá cà phê hôm nay 01/7/2026: Đồng loạt tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 01/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,23% (84 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.845 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 2,64% (94 USD/tấn), lên mức 3.658 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh tới 6,9% (20,1 US cent/pound), ở mức 311,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 6,71% (18,65 US cent/pound), đạt 296,45 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 01/7/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.845 USD/tấn +2,23% Tháng 9/2026 3.658 USD/tấn +2,64% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 311,2 US cent/pound +6,9% Tháng 9/2026 296,45 US cent/pound +6,71%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Bloomberg, giá cà phê Arabica kỳ hạn tăng vọt gần 8%, ghi nhận mức tăng đột biến trong ngày lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi lượng mưa lớn kéo dài tại các vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ thu hoạch. Mưa làm chậm hoạt động sản xuất và làm dấy lên những lo ngại về sản lượng cung ứng lẫn chất lượng hạt cà phê.

Mưa kéo dài ở các bang sản xuất chính như Minas Gerais (đạt 31,3 mm trong tuần kết thúc ngày 28/6, tương đương 1,96% mức trung bình lịch sử) đang làm đình trệ các hoạt động đồng ruộng.

Cuối tháng 6, các hợp tác xã báo cáo rằng sản lượng cà phê Arabica đang thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử.

Theo Barchart, lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn ICE tiếp tục giảm, xuống còn 377.465 bao, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 2,75 tháng, đạt 4.053 lô vào thứ Hai.

Những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang đẩy giá cà phê tăng cao. Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil.