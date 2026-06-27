Giá cà phê hôm nay 27/6/2026: Arabica hạ nhiệt

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 27/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch đêm 26/6 và rạng sáng 27/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62% (61 USD/tấn) so với hôm trước, đạt mức 3.817 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 quay đầu giảm 0,96% (35 USD/tấn), còn 3.627 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,71% (2,05 US cent/pound), còn 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,16% (3,2 US cent/pound), xuống còn 273,2 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica giảm. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 27/6/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.817 USD/tấn +1,62% Tháng 9/2026 3.627 USD/tấn -0,96% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 286,75 US cent/pound - 0,71% Tháng 9/2026 273,2 US cent/pound -1,16%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo trang tin Barchart, giá cà phê hôm nay giảm do dự báo thời tiết ở Brazil sẽ khô ráo trong ít nhất 10 ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch.

Trước đó, những cơn mưa gần đây tại Brazil đã gây ra một số vấn đề về chất lượng hạt và làm chậm tiến độ thu hoạch. Tuy nhiên, nhìn chung, quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới vẫn được kỳ vọng sẽ có một vụ thu hoạch bội thu trong niên vụ này.

Thời tiết ở Brazil sẽ khô ráo những ngày tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch. (Ảnh: Bloomberg)

Giá cà phê tăng cao trong tuần này, với cà phê Robusta đạt mức cao nhất 4 tháng vào thứ Năm và cà phê Arabica đạt mức cao nhất 7 tuần vào thứ Tư. Mưa lớn gần đây ở Brazil đã làm chậm vụ thu hoạch cà phê của nước này, đẩy giá lên cao.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, các nhà đầu cơ đã tăng cường đặt cược giảm giá vào hợp đồng tương lai đường thô trên sàn ICE US trong tuần kết thúc ngày 23/6, đồng thời chuyển từ vị thế bán sang vị thế mua vào đối với hợp đồng tương lai cà phê Arabica.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, qua đó góp phần đẩy giá cà phê tăng cao.

Tính đến ngày 26/6, lượng cà phê Arabica được ICE chứng nhận tồn kho giảm xuống còn 382.084 bao, mức thấp nhất trong 2,25 năm.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta trên ICE giảm xuống 3.631 lô vào ngày 15/5, mức thấp nhất trong 2 năm, sau đó đã tăng lên 4.032 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong khoảng 2,25 tháng. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp trong lịch sử.