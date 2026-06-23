(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 23/6/2026

Kết phiên giao dịch ngày 22/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,4% (51 USD/tấn) so với phiên trước, còn 3.589 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,39% (50 USD/tấn), còn 3.542 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,69% (1,9 US cent/pound), đạt 277 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,3% (0,8 US cent/pound), còn 267 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta giảm phiên thứ hai liên tiếp. (Ảnh: Elmar)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Giá cà phê chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó giá Robusta giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần. Nguyên nhân là thời tiết khô ráo hơn ở Brazil sẽ cho phép vụ thu hoạch cà phê của nước này được tiếp tục.

Ngoài ra, việc eo biển Hormuz được mở lại cũng làm giảm những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, tạo áp lực giảm giá đối với thị trường cà phê. Dự kiến chi phí vận tải biển toàn cầu, phí bảo hiểm, giá phân bón và nhiên liệu cũng hạ dần, từ đó giảm chi phí cho các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê.

Thứ Năm tuần trước, giá cà phê tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tuần do mưa dai dẳng ở Brazil, làm trì hoãn vụ thu hoạch cà phê.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, cũng là yếu tố đang hỗ trợ giá cà phê. Tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống 393.937 bao tính đến ngày 22/6, mức thấp nhất trong khoảng 2,25 năm.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta được theo dõi bởi ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó tăng lên 4.032 lô vào cuối tuần trước, mức cao nhất trong khoảng 2,25 tháng. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp so với trung bình lịch sử.

Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang hỗ trợ giá cả. Công ty thương mại cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026 - 2027 của Brazil.

Trước đó, vào ngày 9/6, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng tính theo giá kỳ hạn gần nhất và giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, trong bối cảnh triển vọng về một vụ thu hoạch cà phê bội thu tại Brazil năm nay.