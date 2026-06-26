Giá cà phê hôm nay 26/6/2026: Robusta tăng cao nhất 4 tháng

(VTC News) -

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay 26/6/2026 ghi nhận phiên thứ ba tăng liên tiếp của Robusta trong khi cà phê Arabica quay đầu giảm nhẹ.

Giá cà phê thế giới hôm nay 26/6/2026

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua 26/5 và rạng sáng nay 26/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,32% (49 USD/tấn) so với hôm trước, đạt mức 3.756 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,58% (57 USD/tấn), đạt 3.662 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 quay đầu giảm 0,94% (2,75 US cent/pound), xuống 288,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 0,29% (0,8 US cent/pound), đạt 276,4 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng. (Ảnh minh họa: AI)

Giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 26/6/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.756 USD/tấn +1,32% Tháng 9/2026 3.662 USD/tấn. +1,58% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 288,8 US cent/pound -0,94% Tháng 9/2026 276,4 US cent/pound -0,29%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê hôm nay biến động trái chiều, với cà phê Robusta tăng mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng. Như vậy, giá cà phê Robusta kỳ hạn tham chiếu đã tăng 3 phiên liên tiếp, với tổng mức tăng 120 USD/tấn, chủ yếu nhờ lực mua ngắn hạn gia tăng.

Giá cà phê Arabica quay đầu giảm những vẫn ổn định dưới mức cao nhất trong 6 tuần của hôm thứ Tư. Mưa trở lại ở Brazil đang làm chậm vụ thu hoạch cà phê của nước này và giữ giá cà phê Arabica.

Mưa ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch cà phê ở Brazil. (Ảnh: Al Jazeera)

Theo Reuters, tính đến ngày 19/6, sản lượng cà phê của Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, đạt 20,1% trên diện tích canh tác, mức thấp nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng mưa đang ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất, làm cản trở tiến độ thu hoạch.

Lượng mưa bất thường vào thời điểm này trong năm, kết hợp với hiện tượng khí hậu El Niño, cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng ngũ cốc nếu lượng mưa quá nhiều, cũng như cản trở quá trình làm khô nông sản mới thu hoạch.

Cooxupé từng dự báo sản lượng cà phê năm 2026 tại Brazil sẽ tăng gần 12%, lên 6,8 triệu bao 60 kg. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, Cooxupé cho biết vụ thu hoạch năm 2026 sẽ chậm khoảng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.