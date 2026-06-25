Giá cà phê hôm nay 25/6/2026: Đồng loạt tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 25/6/2026

Kết thúc phiên giao dịch đêm 24/6 và rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh 3,55% (127 USD/tấn) so với hôm qua, lên mức 3.707 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 1,38% (49 USD/tấn), đạt 3.605 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng tới 1,25% (3,6 US cent/pound), đạt mức 291,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,45% (1,25 US cent/pound), đạt 277,2 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng vọt. (Ảnh: Getty Image)

Bảng biến động giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 25/6/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.707 USD/tấn +3,55% Tháng 9/2026 3.605 USD/tấn +1,38% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 291,5 US cent/pound +1,25% Tháng 9/2026 277,2 US cent/pound +0,45%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang tin Barchart, giá cà phê tiếp tục đà tăng kéo dài hai tuần qua, với cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 6 tuần.

Những cơn mưa trở lại ở Brazil đang làm chậm quá trình thu hoạch cà phê của nước này và đẩy giá cà phê Arabica lên cao.

Trung tâm khí tượng Climatempo cho biết một đợt không khí lạnh mới đang hỗ trợ lượng mưa ở miền nam Brazil, với lượng mưa dự kiến ​​hơn 50 mm trong tuần này. Mưa lớn sẽ hạn chế các hoạt động trên đồng ruộng và có khả năng làm giảm chất lượng vụ cà phê.

Mưa lớn ảnh hưởng đến thu hoạch cà phê ở Brazil. (Ảnh: Bloomberg)

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, góp phần hỗ trợ giá cà phê. Tính đến ngày 25/6, tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 388.956 bao, mức thấp nhất trong vòng 2,25 năm.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm còn 3.631 lô vào ngày 15/5 và sau đó tăng lên mức cao nhất trong 2,25 tháng là 4.032 lô vào thứ Năm tuần trước. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp trong lịch sử.

Theo Bloomberg, các nhà giao dịch cà phê cho rằng vụ thu hoạch kỷ lục của Brazil sẽ hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, nông dân tại quốc gia này không hề vội vã bán ra, khiến nguồn cung tại các nước tiêu thụ càng thêm thắt chặt.

Brazil dự kiến sẽ thu hoạch sản lượng cà phê kỷ lục đạt 75,3 triệu bao trong niên vụ hiện tại (theo dự báo của hãng phân tích StoneX), trong khi lượng tồn kho tại các kho sàn giao dịch của Mỹ và châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024.