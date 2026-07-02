(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 2/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục duy trì đà tăng mạnh 2,94% (113 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.958 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 3,09% (113 USD/tấn), đạt 3.771 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,16% (114 USD/tấn), lên 3.726 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 4,21% (13,1 US cent/pound), đạt 424,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,54% (13,45 US cent/pound), đạt 309,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 4,52% (12,75 US cent/pound), lên 294,85 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 2/7/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.771 USD/tấn +3,09% Tháng 11/2026 3.726 USD/tấn +3,16% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 309,9 US cent/pound +4,54% Tháng 11/2026 294,85 US cent/pound +4,52%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Reuters, giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên các sàn giao dịch, trong đó Arabica vọt lên mức cao nhất trong gần 5 tháng, còn Robusta chạm đỉnh 4 tháng. Các nhà giao dịch và môi giới cho biết, đà tăng được thúc đẩy bởi hoạt động bán cà phê tại Brazil tạm thời bị gián đoạn do ảnh hưởng của mưa.

Theo Trading Economics, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm thêm 3.069 bao xuống 377.465 bao, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Trong cùng kỳ năm ngoái, khối lượng là 841.173 bao, giảm 463.708 bao trong vòng 12 tháng.

Thị trường cũng tính đến sự chậm trễ trong vụ thu hoạch của Brazil do lượng mưa ở các khu vực sản xuất chính, cùng với những lo ngại về chất lượng, khi các quỹ đầu tư tăng cường hoạt động trong bối cảnh thời tiết không chắc chắn.

Theo Safras & Mercado, tính đến ngày 24/6, vụ thu hoạch cà phê ở Brazil đạt 44%, thấp hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 47%.

Trong khi đó, công ty dự báo khí tượng Climatempo cho biết thời tiết khô ráo dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài trong nửa đầu tháng 7, hỗ trợ các hoạt động thu hoạch và sau thu hoạch, và không có dự báo về lượng mưa thường xuyên như trong tháng 6.