Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/7/2026 - XSBP 25/7

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 25/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/7/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 25/7/2026

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- XSBP 18/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 18/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 962811 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 18/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 18/7/2026.

- XSBP 11/7/2026

Kết quả xổ số ngày 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 087990 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 11/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 11/7/2026.

- XSBP 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSBP 4/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 4/7/2026.

- XSBP 27/6/2026

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026 có dãy số giải đặc biệt là 311230 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 27/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

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