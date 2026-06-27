Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/6/2026 - Trực tiếp XSBP 27/6

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27/6/2026

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- XSBP 20/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công bố kết quả xổ số ngày 20/6/2026 với giải đặc biệt là 660290 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 20/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 20/6/2026.

- XSBP 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng có giải đặc biệt là 906914 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 13/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 13/6/2026.

- XSBP 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSBP 6/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 6/6/2026.

- XSBP 30/5/2026

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026 có giải đặc biệt là 006507 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 30/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

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