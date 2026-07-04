Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/7/2026 - XSBP 4/7

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 4/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 4/7/2026

Xem lại KQXSBP các kỳ trước

- XSBP 27/6/2026

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 311230 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 27/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026.

- XSBP 20/6/2026

Kết quả xổ số ngày 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 660290 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 20/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 20/6/2026.

- XSBP 13/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 13/6/2026 như sau:

XSBP 13/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 13/6/2026.

- XSBP 6/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 765936 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 6/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 6/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN được quay số mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.